Αυτός είναι ο τρόπος να χρησιμοποιήσετε την AI στην δουλειά χωρίς να κάνετε λάθη

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον ευρεία και δεν λείπει ακόμη και από τους χώρους εργασίας. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι κάνουν πολλά λάθη γεγονός που δεν τους καθιστά ικανούς να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους.

Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να γίνεται βοηθητικά. Πολλοί εργοδότες θέλουν να προσλάβουν εργαζόμενους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να βοηθήσουν σε εργασίες όπως η διεξαγωγή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων. Καθώς οι εκπαιδευτικοί, οι λογιστές και οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ αρχίζουν να χρησιμοποιούν chatbots και βοηθούς AI για να δημιουργούν ιδέες και να βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ανακαλύπτουν επίσης ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να κάνουν λάθη.

Επιπλέον, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις πληροφορίες που ανεβάζουν ή εισάγουν σε προτροπές, προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των εργοδοτών και των πελατών τους.

Ειδικοί σε νομικά θέματα και θέματα εργασιακού περιβάλλοντος μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης και περιέγραψαν στο Euronews τους κινδύνους που πρέπει να αποφεύγονται.

Δείτε την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθό

Μην εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για εσάς. Ορισμένοι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν το εργαλείο ως έναν ασκούμενο στον οποίο αναθέτουν εργασίες και του οποίου το ολοκληρωμένο έργο αναμένουν να ελέγξουν. «Θεωρήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα μέσο ενίσχυσης της ροής εργασιών σας», δήλωσε η Maria Flynn, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jobs for the Future, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθός για εργασίες όπως η σύνταξη ενός email ή η έρευνα ενός ταξιδιωτικού προγράμματος, αλλά μην το θεωρείτε ως υποκατάστατο που μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά, είπε.

Ελέγξτε την εγκυρότητα

Η Flynn έχει εντοπίσει επίσης προβλήματα στην απόδοση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο. Κάποτε του ζήτησε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το έργο που είχε πραγματοποιήσει ο οργανισμός της σε διάφορες πολιτείες. Ωστόσο, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αντιμετώπιζε το ολοκληρωμένο έργο και τις προτάσεις χρηματοδότησης ως το ίδιο πράγμα.

«Σε αυτή την περίπτωση, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε κάτι που είχε προταθεί και κάτι που είχε ολοκληρωθεί», είπε η Flynn. Ευτυχώς, είχε την απαραίτητη γνώση για να αναγνωρίσει τα λάθη. «Αν είστε νέος σε έναν οργανισμό, ρωτήστε τους συναδέλφους σας αν τα αποτελέσματα τους φαίνονται ακριβή», πρότεινε η Flynn.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στο brainstorming, είναι επικίνδυνο να βασίζεστε σε αυτήν για την παροχή πραγματικών πληροφοριών. Αφιερώστε χρόνο για να ελέγξετε την ακρίβεια των πληροφοριών που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και αν είναι δελεαστικό να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Προσέξτε με τις σημειώσεις

Μπορεί να είναι αρκετά δελεαστικό να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για να καταγράψετε και να κρατήσετε σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Ορισμένα εργαλεία δημιουργούν χρήσιμες περιλήψεις και περιγράφουν τα βήματα δράσης με βάση όσα ειπώθηκαν.

Ωστόσο, πολλές δικαιοδοσίες απαιτούν τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων πριν από την καταγραφή των συνομιλιών. Πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για να κρατήσετε σημειώσεις, σταματήστε και σκεφτείτε αν η συνομιλία πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική, δήλωσε η Danielle Κays, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Fisher Phillips με έδρα το Σικάγο.

«Οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα επίπεδα συγκατάθεσης, και αυτό είναι κάτι που εξετάζεται από τα δικαστήρια», είπε η Kays.

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

Εάν χρησιμοποιείτε δωρεάν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξετε ένα σημείωμα ή μια καμπάνια μάρκετινγκ, μην αποκαλύπτετε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή εταιρικά μυστικά. Μόλις ανεβάσετε αυτές τις πληροφορίες, είναι πιθανό να τις βρουν άλλοι που χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν άλλοι άνθρωποι υποβάλλουν ερωτήσεις σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αυτό αναζητά τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που αποκαλύψατε, καθώς συντάσσει την απάντησή του, εξήγησε η Flynn. «Δεν διακρίνει αν κάτι είναι δημόσιο ή ιδιωτικό», πρόσθεσε.

Αναζητήστε επιμόρφωση

Εάν ο εργοδότης σας δεν προσφέρει εκπαίδευση σε AI, δοκιμάστε να πειραματιστείτε με δωρεάν εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Microsoft Copilot. Ορισμένα πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας προσφέρουν μαθήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την κατανόησή σας για τον τρόπο λειτουργίας της AI και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να είναι χρήσιμη.

Ένα μάθημα που διδάσκει στους ανθρώπους πώς να δημιουργούν τις καλύτερες προτροπές τεχνητής νοημοσύνης ή πρακτικά μαθήματα που παρέχουν ευκαιρίες για εξάσκηση είναι πολύτιμα, είπε η Flynn. Παρά τα πιθανά προβλήματα με τα εργαλεία, η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας τους μπορεί να είναι ωφέλιμη σε μια εποχή που είναι πανταχού παρόντα.

«Το μεγαλύτερο πιθανό εμπόδιο στην εκμάθηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι να μην μάθεις καθόλου να τη χρησιμοποιείς», είπε η Flynn. «Όλοι θα χρειαστεί να αποκτήσουμε ευχέρεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, και το να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να εξοικειωθούμε, να αποκτήσουμε γνώσεις και να νιώσουμε άνετα με το εργαλείο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό».