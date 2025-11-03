Συμφωνία 38 δισεκ. δολαρίων μεταξύ OpenAI και Amazon για υπηρεσίες cloud

Επταετή συμφωνία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέγραψαν OpenAI και Amazon για την αγορά υπηρεσιών cloud, στην πρώτη μεγάλη προσπάθεια της πρώτης να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετά την αναδιάρθρωση της περασμένης εβδομάδας, η οποία έδωσε στον κατασκευαστή του ChatGPT μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ελευθερία.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα δώσει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γραφικών Nvidia για την εκπαίδευση και την εκτέλεση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Η συμφωνία υπογραμμίζει την ακόρεστη όρεξη της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες συναγωνίζονται για την κατασκευή συστημάτων που μπορούν να ανταγωνιστούν ή να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε ότι η νεοσύστατη εταιρεία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη 30 γιγαβάτ υπολογιστικών πόρων - αρκετών για να τροφοδοτήσουν περίπου 25 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη μονάδα cloud του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, Amazon Web Services, για την οποία ορισμένοι επενδυτές φοβούνταν ότι είχε μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της Microsoft και Google στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι ανησυχίες μετριάστηκαν κάπως από την ισχυρή ανάπτυξη που ανέφερε η επιχείρηση στο τρίμηνο του Σεπτεμβρίου.

Σε ιστορικό υψηλό οι μετοχές της Amazon

Οι μετοχές της Amazon έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, με την εταιρεία να προσθέτει σχεδόν 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία της. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 5%, μετά από άνοδο σχεδόν 10% την Παρασκευή. Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν βραχυπρόθεσμη πτώση μετά την είδηση.

Η Amazon σχεδιάζει να διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης GB200 και GB300 της Nvidia, σε συστάδες δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί για να τροφοδοτούν τις απαντήσεις του ChatGPT και να εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά μοντέλων της OpenAI, σύμφωνα με τις εταιρείες. Ο Altman έχει δηλώσει ότι, τελικά, θα ήθελε η OpenAI να προσθέτει 1 gigawatt υπολογιστικής ισχύος κάθε εβδομάδα - ένα αστρονομικό ποσό, καθώς κάθε gigawatt έχει σήμερα κόστος κεφαλαίου άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.