Κι όμως η AI συνεννοείται καλύτερα στα... πολωνικά

Μια ομάδα ερευνητών επιχείρησε να μελετήσει ποια γλώσσα γίνεται καλύτερα αντιληπτή από την τεχνητή νοημοσύνη. Κι όμως δεν ήταν τα αγγλικά!

Από τις 26 διαφορετικές γλώσσες, η πολωνική αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική για την προώθηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με την αγγλική να καταλαμβάνει μόλις την έκτη θέση, όπως έδειξε μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και της Microsoft.

«Το πείραμά μας απέδωσε κάποια εκπληκτικά και μη διαισθητικά ευρήματα. Πρώτον, τα αγγλικά δεν είχαν την καλύτερη απόδοση σε όλα τα μοντέλα, στην πραγματικότητα κατέλαβαν την έκτη θέση μεταξύ 26 γλωσσών κατά την αξιολόγηση μακρών κειμένων, ενώ τα πολωνικά αποδείχθηκαν η κορυφαία γλώσσα», έγραψαν οι συντάκτες της έκθεσης.

Μια ομάδα ερευνητών εξέτασε πόσο καλά ανταποκρίνονταν διάφορα σημαντικά μοντέλα γλωσσικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama και DeepSeek, σε πανομοιότυπες καταχωρήσεις σε 26 διαφορετικές γλώσσες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πολωνική γλώσσα είχε μέση ακρίβεια 88% στην ολοκλήρωση των εργασιών.

«Όπως δείχνει η ανάλυση, είναι η πιο ακριβής όσον αφορά την παροχή εντολών στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τώρα, η πολωνική γλώσσα θεωρούνταν ευρέως ως μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες για εκμάθηση. Όπως αποδεικνύεται, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με αυτήν, αλλά όχι η τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε το Πολωνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έδειξαν ισχυρή κατανόηση της πολωνικής γλώσσας, παρόλο που η ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων στην πολωνική γλώσσα για εκπαίδευση είναι πολύ μικρότερη από αυτή για την αγγλική ή την κινεζική γλώσσα.

Κάνοντας την σύγκριση, τα κινεζικά είχαν ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση από το τέλος μεταξύ των 26 γλωσσών που δοκιμάστηκαν.

Οι 10 πιο αποτελεσματικές γλώσσες για την AI

Οι 10 πιο αποτελεσματικές γλώσσες για την τεχνητή νοημοσύνη στη συνομιλία ήταν οι εξής: