Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει «εισβάλει» σε κάθε τομέα της κοινωνίας, από την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση μέχρι τη βιομηχανία και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Η συζήτηση γύρω από την ΑΙ δεν περιορίζεται πλέον στα τεχνολογικά εργαστήρια· αφορά τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Ένα από τα πιο καυτά ζητήματα που προκύπτουν είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας: ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν, ποια μπορούν να εξελιχθούν και ποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, στη French Innovation Night που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, τρεις ειδικοί τοποθετήθηκαν με σαφήνεια σχετικά με το κατά πόσο η AI μπορεί να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα, ανέδειξαν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας όσα δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτύχει.

Η Elena González-Blanco García, επικεφαλής AI για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική στη Microsoft, ο Javier Mallo, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων της Carrefour Spain και ο Rafael San Juan, επικεφαλής καινοτομίας στην Iberdrola, ήταν ξεκάθαροι: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά για να ενισχύσει και να συμπληρώσει τη δουλειά του.

«Ακούμε εδώ και μισό αιώνα ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, και αυτό δεν έχει συμβεί», υπενθύμισε η González-Blanco, αναφερόμενη σε συνέντευξη της δεκαετίας του 1970 με τον Marvin Minsky, ιδρυτή του πρώτου εργαστηρίου AI του MIT, ο οποίος τότε είχε πει ότι η AI θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε και θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε περίπου δέκα χρόνια. «Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά δεν εξαλείφει την ανθρώπινη αξία», είπε.

Ο San Juan τόνισε ότι η γνώση και η εμπειρία θα παραμείνουν «αναντικατάστατες», ενώ ο Mallo επεσήμανε ότι το μέλλον βρίσκεται στη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών: «Οι εταιρείες που θα συνδυάζουν τεχνητή και συναισθηματική νοημοσύνη θα ηγηθούν».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα του Euronews.gr αν και η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων φαίνεται να είναι προνόμιο των τεχνολογικών κολοσσών, οι ομιλητές απέρριψαν την ιδέα ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός παιχνιδιού.

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη;

Η συζήτηση έκλεισε με ένα συμβολικό, αλλά θεμελιώδες, ερώτημα: τι είναι αυτό που η AI δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει; Οι απαντήσεις των τριών ειδικών ήταν ομόφωνες και ξεκάθαρες: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να εκφράσει αυθεντικά συναισθήματα, να βιώσει εμπειρίες, ούτε να ηγηθεί με ενσυναίσθηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο San Juan, «η AI θα μπορέσει να χτίσει το Ταζ Μαχάλ, αλλά δεν θα μάθει ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς τον άνθρωπο που το χτίζει». Με αυτή τη φράση, συνοψίστηκε η ουσία της ανθρώπινης μοναδικότητας: η δημιουργικότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η προσωπική εμπειρία είναι στοιχεία που η μηχανή δεν μπορεί να μιμηθεί ή να κατανοήσει πλήρως.

Με άλλα λόγια, η AI μπορεί να χτίσει μνημεία, να λύσει προβλήματα και να μιμηθεί μοτίβα συμπεριφοράς, αλλά η ουσία της ύπαρξής μας — η συναισθηματική και δημιουργική μας ταυτότητα — παραμένει αξεπέραστη.