Γράφοντας στο χαρτί, ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα

Η γραφή δεν είναι απλώς μια παλιά συνήθεια αλλά ενεργοποιεί πολύπλοκους μηχανισμούς στον εγκέφαλο. Κάθε γράμμα απαιτεί τον συντονισμό δεκάδων μυών και την κίνηση πολλών αρθρώσεων, ενεργοποιώντας τα κέντρα λεπτής κινητικότητας και οπτικής μνήμης. Αυτή η «δουλειά» του σώματος βοηθά ουσιαστικά να χαράζουμε τις πληροφορίες στη μνήμη μας. Αντίθετα, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στηρίζονται σε επαναλαμβανόμενες, σχεδόν μηχανικές κινήσεις — η ίδια ενέργεια για κάθε γράμμα — κάτι που περιορίζει την εγκεφαλική ενεργοποίηση και κάνει την ανάκληση των πληροφοριών πιο δύσκολη.

Δες γιατί μια απλή πένα μπορεί να γίνει το δυνατότερο εργαλείο μνήμης στην ψηφιακή εποχή!