Το τεράστιο στοίχημα της Σαουδικής Αραβίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Σαουδική Αραβία κατευθύνει μεγάλο μέρος των πόρων που εξοικονομεί από τα τεράστια κέρδη της πώλησης πετρελαίου στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με εκτεταμένη έρευνα του CNN.

Το βασικό επενδυτικό όχημα γι’ αυτό είναι η Humain, μία εγχώρια εταιρεία που κατασκευάζει μία σειρά από data center, δυνατότητες αποθήκευσης cloud και εφαρμογές. Η εταιρεία ανήκει στο κολοσσιαίο επενδυτικό ταμείου του Βασιλείου αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Πρίγκηπας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρουσίασε τη Humain τον περασμένο Μάιο ενόψει της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ. Αυτή την εβδομάδα, όμως, έγιναν γνωστές οι φιλοδοξίες και οι τεράστιοι πόροι που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία της Humain.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ταρέκ Αμίν, στοχεύει να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος μοιάζει υπερβολικά φιλόδοξος για μία νέα εταιρεία, ο Αμίν τονίζει ότι εδράζεται στην άφθονη και φθηνή ενέργεια που εξασφαλίζει η χώρα, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες των συγκεκριμένων σχεδίων.

Το πλάνο για να «χτυπήσει» ΗΠΑ και Κίνα

Η Humain σκοπεύει να κατασκευάσει data center συνολικής ισχύος έως 6 GW σε διάφορες περιοχές της χώρας έως το 2034, συμπράττοντας με παίκτες – κλειδιά συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm και Cisco.

Την περασμένη εβδομάδα, η Humain ανακοίνωσε συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον επενδυτικό κολοσσό, Blackstone, για την κατασκευή data center στη Σαουδική Αραβία.

Επίσης, λανσάρισε το Humain One, ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη όπου οι χρήστες μιλούν ή πληκτρολογούν σε έναν υπολογιστή για να του αναθέσουν εργασίες, αντί να κλικάρουν σε εικόνες όπως συνηθίζεται στα παραδοσιακά λειτουργικά συστήματα, Windows ή iOS.

Ήδη, η Humain χρησιμοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εσωτερικά για να τρέχει μεγάλος μέρος των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, νομικών, λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων. Όπως αποκάλυψε ο Αμίν, η εταιρεία έχει μόνο ένα υπάλληλο στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και τη μισθοδοσία, καθώς και άλλες υπηρεσίες, τρέχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ώθηση στην ανάπτυξη

Η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης του Οράματος 2030 σχετικά με την οικονομική μεταρρύθμιση της χώρας εν μέσω πτώσης των τιμών πετρελαίου και καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση τεράστιων κατασκευαστικών έργων, βάζοντας μπροστά την τεχνητή νοημοσύνη σε μία προσπάθεια να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Επίσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν δημιουργήσει το δικό τους όχημα ανάπτυξης της ΑΙ, ενώ πρόσφατα εξασφάλισαν συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την κατασκευή του «Stargate UAE», ενός data center αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο εκτός των ΗΠΑ, με τη συνεργασία των OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco.