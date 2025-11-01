Ξεκίνησε η πλατφόρμα του Greek AI Startup Accelerator – Η συνεργασία σταθμός Ελλάδας και OpenAI

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και του τεχνολογικού κολοσσού OpenAI τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, η συνεργασία περνά πλέον σε φάση υλοποίησης. Από τις 29 Οκτωβρίου βρίσκεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο πρόγραμμα στον κόσμο που η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης υλοποιεί σε συνεργασία με μια χώρα.



Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται με τη σφραγίδα της Endeavor Greece, έχει διάρκεια τρεις μήνες και φιλοδοξεί να αποτελέσει θερμοκοιτίδα καινοτομίας για τη νέα γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών. Στόχος του είναι να στηρίξει νέους ιδρυτές startup, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, διεθνή δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση.



Το Greek AI Startup Accelerator απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και διαθέτουν Έλληνες ιδρυτές ή μέλη ομάδας (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές.



Οι αιτήσεις συμμετοχής παραμένουν ανοικτές έως τις 10 Νοεμβρίου, μέσα από την πλατφόρμα greekopenaiaccelerator.com

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece. Στηρίζει νέες επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. pic.twitter.com/Kipc7tIdpL — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) November 1, 2025



.