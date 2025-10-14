Temu: Πώς μια εταιρεία με 8 υπαλλήλους έκανε εκατομμύρια στην Ευρώπη και πλήρωσε ελάχιστο φόρο

Η Temu, η κινεζική εφαρμογή που έχει κατακτήσει τους Ευρωπαίους με τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της, βρίσκεται στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων για τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Guardian,η Temu είχε μέσα στο 2024 προ φόρων κέρδη σχεδόν 120 εκατομμυρίων δολαρίων, παρότι δηλώνει ότι απασχολεί μόλις οκτώ υπαλλήλους στην Ευρώπη. Παρά τα τεράστια αυτά κέρδη, η εταιρεία κατέβαλε μόνο 18 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

«Θαύμα» ή φορολογικό τρικ;

Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται ένα περίπλοκο σύστημα. Η Temu εκμεταλλεύεται ένα ευρωπαϊκό «παραθυράκι» που επιτρέπει στα πακέτα μικρής αξίας (κάτω των 150 ευρώ) να εισάγονται χωρίς δασμούς ή εκτελωνισμό. Έτσι, τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων από την Κίνα φτάνουν καθημερινά στην Ευρώπη, χωρίς η εταιρεία να φορολογείται όπως θα συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις.

Παράλληλα, η Temu δηλώνει ως έσοδα μόνο τις προμήθειες που παίρνει από τις πωλήσεις τρίτων προμηθευτών, όχι την πλήρη αξία των προϊόντων. Έτσι, εμφανίζει περιορισμένο τζίρο αλλά τεράστια καθαρά κέρδη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αλλάξει τους κανόνες: από το 2028, όλα τα πακέτα , ανεξάρτητα από την αξία τους, θα υπόκεινται σε δασμούς και ελέγχους. Παρόμοιο μέτρο έχουν ήδη εφαρμόσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύοντας σε εταιρείες όπως η Temu και η Shein

🇬🇧 China’s Temu more than doubles EU profits to nearly $120m despite having only eight staff https://t.co/bWU2kF4OEx — Neil Saunders (@NeilRetail) October 14, 2025

Τι λέει η εταιρεία

Η Temu αρνείται ότι φοροδιαφεύγει. Τονίζει ότι λειτουργεί «νόμιμα», πληρώνει φόρους όπου απαιτείται και επενδύει σημαντικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει πόσο ευάλωτο παραμένει το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα απέναντι στις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το συμπέρασμα

Η ιστορία της Temu δείχνει πώς το ψηφιακό εμπόριο αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Με ελάχιστο προσωπικό, χαμηλούς φόρους και στρατηγική τιμών που αγγίζει το κόστος, η κινεζική εταιρεία απέδειξε ότι μπορεί να «παίζει» με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς — μέχρι να αλλάξουν.