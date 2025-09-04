Shein και Temu: Πόσοι Έλληνες ψωνίζουν και πόσα ξοδεύουν στις κινεζικές πλατφόρμες -Επίσημα στοιχεία

Οι κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu σαρώνουν την Ελλάδα. Ένας στους πέντε Έλληνες ψωνίζει ήδη από αυτές, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και το 2025 να προβλέπεται αύξηση 50%. Όμως πίσω από τα φθηνά πακέτα και τις ασταμάτητες διαφημίσεις, κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα: απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων για το Δημόσιο και χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαφανίζονται.

Shein και Temu στην Ελλάδα: αριθμοί που σοκάρουν

Η έρευνα της ΕΣΕΕ αποκαλύπτει σκληρά δεδομένα:

Το 2024 οι Έλληνες ξόδεψαν 529 – 627 εκατ. ευρώ σε Shein και Temu.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 18% – 21% όλων των online αγορών στη χώρα.

Οι άμεσες απώλειες για το Δημόσιο άγγιξαν τα 105 – 115 εκατ. ευρώ.

Χάθηκαν 4.700 – 5.600 θέσεις εργασίας μέσα σε έναν χρόνο.

Συνολικά, με τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, οι απώλειες ανεβαίνουν στα 188 – 204 εκατ. ευρώ. Ένα νούμερο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες – και σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα

Οι μισές παραγγελίες αφορούν ρούχα, ενώ ακολουθούν ηλεκτρονικά και είδη σπιτιού. Η Ελλάδα βρίσκεται:

8η στην Ευρώπη σε αγορές από Temu

4η στην Ευρώπη σε αγορές από Shein

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες έχουν «αγκαλιάσει» τις κινεζικές πλατφόρμες με τέτοιο πάθος που το ελληνικό εμπόριο ασφυκτιά.

De minimis: το παραθυράκι που σκοτώνει την αγορά

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ , Σταύρος Καφούνης, είναι ξεκάθαρος: «Οι Έλληνες έμποροι δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν όταν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Αν δεν ελεγχθεί η κατάσταση, θα αφανιστούν χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη».

Η ρίζα του προβλήματος; Το καθεστώς απαλλαγής (de minimis): πακέτα έως 150 ευρώ μπαίνουν χωρίς δασμούς. Έτσι, οι πλατφόρμες κερδίζουν πλεονέκτημα σε βάρος των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ

Η Συνομοσπονδία προτείνει:

Κατάργηση του de minimis έως το 2026

Επιβολή διαχειριστικού τέλους στα φθηνά πακέτα

Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου μικροδεμάτων με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτών

Μέτρα που –αν δεν ληφθούν– απειλούν να μετατρέψουν την ελληνική αγορά σε «έρημο».

Η βόμβα της διαφήμισης

Δεν είναι μόνο οι χαμηλές τιμές. Είναι και το τεράστιο διαφημιστικό budget. Μετά την κατάργηση του de minimis στις ΗΠΑ, οι κινεζικοί κολοσσοί μετέφεραν την καμπάνια τους στην Ευρώπη, επενδύοντας 1,4 δισ. ευρώ σε διαφήμιση.



«Πλέον είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λιανεμπορίου στη Νέα Υόρκη, βρίσκοντας σύμφωνους όλους τους εκπροσώπους του κλάδου.