Shein: Ο κινεζικός γίγαντας γίνεται προμηθευτής της παγκόσμιας μόδας - Κίνηση ματ από την εταιρεία

Η Shein, ο κινεζικός κολοσσός της fast fashion που έχει αλλάξει τα δεδομένα στη λιανική μόδας, περνά σε μια νέα εποχή: ανοίγει το πανίσχυρο δίκτυο παραγωγής της και σε άλλες μάρκες. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ξένους οίκους να αξιοποιήσουν το «μαγικό» της supply chain – μια αλυσίδα που μπορεί να μετατρέψει ένα σχέδιο σε έτοιμο ρούχο μέσα σε 5-7 ημέρες.



Η στρατηγική αυτή δεν είναι τυχαία. Η Shein δέχεται ασφυκτική πίεση από τους αμερικανικούς δασμούς και αναζητά επειγόντως νέες πηγές εσόδων. Έτσι, μετατρέπει το δίκτυο παραγωγής της σε υπηρεσία για τρίτους, δημιουργώντας μια νέα ροή κερδών αλλά και εδραιώνοντας την κυριαρχία της στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Οι πρώτοι πελάτες

Ήδη περίπου 20 μάρκες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ανάμεσά τους η γαλλική Pimkie και το brand του Φιλιππινέζου σχεδιαστή Jian Lasala. Οι εταιρείες αυτές όχι μόνο αποκτούν πρόσβαση στην κατασκευή και την ταχύτητα της Shein, αλλά επωφελούνται και από υπηρεσίες που μικρότεροι παίκτες δύσκολα βρίσκουν σε χαμηλό κόστος: ανάπτυξη δειγμάτων, αποθήκευση, πωλήσεις, ακόμα και εκτέλεση παραγγελιών.



Η κίνηση αυτή αποκαλύπτει τη φιλοδοξία της Shein να πάψει να είναι απλά ένας λιανέμπορος fast fashion και να εξελιχθεί σε «εργοστάσιο μόδας» για τον πλανήτη. Ένας ρόλος που μπορεί να την καταστήσει αδιαμφισβήτητο κέντρο ισχύος σε μια βιομηχανία που αλλάζει ραγδαία.