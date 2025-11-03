Η Shein ανοίγει το πρώτο μόνιμο φυσικό της κατάστημα – Γιατί επέλεξε το Παρίσι

Το Παρίσι ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια «παγκόσμια πρεμιέρα» στη μόδα: την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το ιστορικό Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) ανοίγει τις πόρτες του στο πρώτο μόνιμο φυσικό κατάστημα της Shein παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση ήρθε απευθείας από τον CEO της Société des Grands Magasins (SGM), Frédéric Merlin, μέσω Instagram, και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία.

Από τα pop-up στο «σπίτι» των Παριζιάνων

Η κινεζική Shein που μέχρι τώρα βασιζόταν αποκλειστικά σε pop-up stores και ψηφιακές πωλήσεις, κάνει τη μεγάλη της στροφή στη φυσική λιανική, επιλέγοντας το Παρίσι ως το πρώτο της «πειραματικό έδαφος».

Στον έκτο όροφο του BHV, η εταιρεία θα φιλοξενήσει έναν χώρο άνω των 1.000 τ.μ. γεμάτο με χιλιάδες είδη χαμηλού κόστους, από ρούχα και αξεσουάρ έως είδη σπιτιού.

Και δεν θα μείνει εκεί. Μέσα στον Νοέμβριο, θα ακολουθήσουν πέντε ακόμη καταστήματα σε πόλεις της Γαλλίας: Ντιζόν, Ρενς, Γκρενόμπλ, Ανζέρ και Λιμόζ, όλα σε συνεργασία με τα Galeries Lafayette που επίσης διαχειρίζεται η SGM.

«Παγκόσμια πρωτιά» μέσα σε καταιγισμό αντιδράσεων

Η ανακοίνωση έπεσε σαν ηλεκτροσόκ. Η γαλλική κυβέρνηση, το Δημαρχείο του Παρισιού, εργατικά συνδικάτα, τοπικές μάρκες και πάνω από 110.000 πολίτες που υπέγραψαν διαδικτυακή καμπάνια, εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στη συνεργασία BHV–Shein. Οι επικριτές μιλούν για «κανονικοποίηση του fast fashion» και για εταιρεία που συμβολίζει την υπερκατανάλωση και την αδιαφάνεια στις αλυσίδες παραγωγής της. Ωστόσο, παρά τη θύελλα αντιδράσεων, η συνεργασία προχωρά κανονικά.

REUTERS

Από την Κίνα στη Γαλλία – ένα επιχειρηματικό στοίχημα με υψηλό ρίσκo

Η Shein, με γραφεία σε Λος Άντζελες, Σάο Πάολο, Δουβλίνο, Γκουανγκζού, Παρίσι, Ουάσιγκτον, Λονδίνο και Σιγκαπούρη (όπου μετέφερε την έδρα της το 2022), έχει χτίσει ένα μοντέλο που παίζει με το μυστήριο: δεν ανακοινώνει ποτέ το πλάνο των φυσικών καταστημάτων της εκ των προτέρων, κρατώντας το ενδιαφέρον στα ύψη.

Η στρατηγική αυτή άλλαξε αιφνιδιαστικά με την είσοδό της στη γαλλική αγορά — λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνεργασία της με τη γαλλική μάρκα Pimkie, που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία κουβαλά στις αποσκευές της και ένα πρόστιμο 150 εκατ. ευρώ που της επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τα cookies. Η Shein, από την πλευρά της, κάνει λόγο για «πολιτικά κίνητρα» πίσω από την απόφαση.

«Η Γαλλία είναι η φυσική επιλογή»

«Επιλέγοντας τη Γαλλία για να εγκαινιάσουμε το πρώτο μας μόνιμο κατάστημα, αναγνωρίζουμε τη θέση της ως παγκόσμιας πρωτεύουσας της μόδας», δήλωσε ο Donald Tang, εκτελεστικός πρόεδρος της Shein.

«Είναι φυσικό αυτό το ταξίδι να ξεκινήσει στο Παρίσι, στο BHV – το λίκνο του σύγχρονου εμπορίου – πριν επεκταθεί σε πέντε ακόμη πόλεις».

Πίσω από τη συμμαχία Shein – BHV

Η SGM, ιδιοκτησία του ζεύγους Frédéric και Maryline Merlin, απέκτησε το BHV το 2023 και διαχειρίζεται σήμερα πολλά Galeries Lafayette ανά τη Γαλλία. Η συνεργασία με τη Shein αποτελεί το πιο τολμηρό βήμα της μέχρι σήμερα , αλλά και το πιο αμφιλεγόμενο.



Η είσοδος της κινεζικής πλατφόρμας στην «καρδιά» της παριζιάνικης μόδας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση fast fashion και παραδοσιακού εμπορίου.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η Shein θα καταφέρει να κερδίσει τη γαλλική αγορά ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπη με το δικό της fashion μποϊκοτάζ.