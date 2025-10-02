Η Shein ανοίγει το πρώτο της φυσικό κατάστημα σε αυτή την ευρωπαϊκή χώρα

Ο ασιατικός γίγαντας των fast - fashion ρούχων Shein επέλεξε τη Γαλλία ως την τοποθεσία για να ανοίξει τα πρώτα του μόνιμα φυσικά καταστήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κινέζικη εταιρεία μόδας σκοπεύει να ανοίξει μικρά παραρτήματα μέσα σε πολυκαταστήματα πρώτα στο Παρίσι, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλες πέντε πόλεις: Ντιζόν, Ρεμς, Γκρενόμπλ, Ανζέ και Λιμόζ.

Η εταιρεία δήλωσε στο BBC την Πέμπτη 02/10 ότι η «σημαντική παγκόσμια αγορά μόδας» της Γαλλίας αποτέλεσε τη «φυσική επιλογή» για να ανοίξουν τα φυσικά καταστήματα.

Τα νέα καταστήματα ανοίγουν μέσω συνεργασίας με τον όμιλο λιανικής πώλησης Societe des Grands Magasins (SGM). Η γαλλική εταιρεία διαχειρίζεται τα πολυκαταστήματα BHV Marais και Galeries Lafayette, τα οποία θα στεγάσουν αυτό που η Shein αποκαλεί καταστήματα «shop-in-shop».

Τα pop-up οδήγησαν στα φυσικά καταστήματα

Υπενθυμίζεται ότι η Shein έκανε μια δοκιμαστική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα ώστε να τεστάρει το ενδιαφέρον του κοινού ανοίγοντας pop-up καταστήματα σε πόλεις όπως τη Μαδρίτη, το Λονδίνο αλλά και το Παρίσι.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα νέα καταστήματα θα δημιουργήσουν περίπου 200 θέσεις εργασίας στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι η συνεργασία στοχεύει στην αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων και των πολυκαταστημάτων στη χώρα. «Επιλέγοντας τη Γαλλία ως τον τόπο για να δοκιμαστεί το φυσικό λιανικό εμπόριο, η Shein στοχεύει να ωφελήσει τους Γάλλους πελάτες και τον ευρύτερο τομέα», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

Αυτό έρχεται καθώς η γαλλική γερουσία υιοθέτησε τον Ιούνιο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της βιομηχανίας γρήγορης μόδας επιβάλλοντας κυρώσεις σε εταιρείες, όπως η Shein και η Temu, και απαγορεύοντας τις διαφημίσεις τους.

Η Shein, η οποία αποστέλλει δέματα σε περισσότερες από 150 χώρες, λειτουργεί κυρίως διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου και της εφαρμογής της.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει δει μια ραγδαία άνθιση στις πωλήσεις της ωστόσο έχει δεχθεί κριτική για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοί της.

Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2024 από την ελβετική ομάδα υπεράσπισης Public Eye διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι σε ορισμένους προμηθευτές εργάζονταν σε κάποιο σημείο 75 ώρες την εβδομάδα , παρά το γεγονός ότι η Shein υποσχέθηκε να βελτιώσει τις συνθήκες.