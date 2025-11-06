ΕΣΕΕ: Τέλος διαχείρισης τώρα – Οι ασιατικές πλατφόρμες στραγγαλίζουν την ελληνική αγορά

Η σοκαριστική υπόθεση με την παιδική «κούκλα του σεξ» που εντοπίστηκε σε μεγάλη ασιατική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γαλλία,ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την ανεξέλεγκτη δράση των ασιατικών κολοσσών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει ότι οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούν σε καθεστώς σχεδόν πλήρους ασυδοσίας, με ανύπαρκτους ελέγχους ασφάλειας προϊόντων και πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση των γαλλικών αρχών να αναστείλουν τη λειτουργία της πλατφόρμας που διέθετε το παράνομο προϊόν και να επιβάλουν υψηλά πρόστιμα, τονίζοντας ότι η ενεργοποίηση των εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι η μόνη αποτελεσματική απάντηση.



«Όσο οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να καθυστερούν, οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να δράσουν. Η γραφειοκρατία δεν μπορεί να είναι άλλοθι για την απραξία», υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ.



Η Γαλλία, μάλιστα, ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο που θα περιορίζει τις επιπτώσεις της εισαγόμενης «γρήγορης μόδας» στην εθνική της οικονομία, χωρίς να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.

Το ερώτημα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, είναι εύλογο:

Αν μπορεί η Γαλλία να ενισχύσει το νομικό και ελεγκτικό της οπλοστάσιο, γιατί όχι και η Ελλάδα;



Η Συνομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση:

την επιβολή τέλους διαχείρισης που θα καταβάλλουν οι ασιατικές πλατφόρμες,

την αυστηροποίηση των ελέγχων για τα εισαγόμενα προϊόντα, ως πρώτα εθνικά μέτρα προστασίας μέχρι να καταργηθεί ο απαράδεκτος κανονισμός de minimis, ο οποίος ευνοεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Η ελληνική αγορά δεν αντέχει άλλο άνισους όρους παιχνιδιού», σημειώνει η ΕΣΕΕ, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει άμεση δράση, δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα έναν από τους ασιατικούς ψηφιακούς γίγαντες να ανοίγει φυσικό κατάστημα και στην Ελλάδα, όπως ήδη συνέβη στο Παρίσι.»

Η ΕΣΕΕ, που πρώτη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των ασιατικών πλατφορμών στα ελληνικά εμπορικά καταστήματα και τα δημόσια έσοδα, καταλήγει: «Είμαστε περισσότερο ανήσυχοι, αλλά και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις μας και την Ε.Ε. να αφυπνιστεί από τον λήθαργο, προτού να είναι αργά για την ενιαία και την ελληνική αγορά.»