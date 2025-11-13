Shein και Temu: Τέλος στα αδασμολόγητα των 150€ – Η Ευρώπη αλλάζει τους κανόνες στο e-commerce

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καταργώντας οριστικά το παράθυρο των αδασμολόγητων εισαγωγών έως 150 ευρώ που εδώ και χρόνια ευνοεί τις ασιατικές πλατφόρμες. Το καθεστώς που επέτρεπε σε εκατομμύρια μικροδέματα, κυρίως από Κίνα, να περνούν ανενόχλητα τα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το τέλος του.

Το μήνυμα ήρθε ξεκάθαρο από τις Βρυξέλλες, όπου Eurogroup και Ecofin άνοιξαν τα πιο καυτά ζητήματα της οικονομικής ατζέντας: από το ψηφιακό ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins, μέχρι τη φορολόγηση της ενέργειας και – κυρίως – τη μεγάλη μεταρρύθμιση των τελωνείων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης , μετά τις συνεδριάσεις, ήταν απόλυτος: «Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση για κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ, ώστε να μπορούν να επιβάλλονται δασμοί και στα χαμηλής αξίας δέματα από τρίτες χώρες». Όπως τόνισε, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση κρίσιμη «για τη διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και τον υγιή ανταγωνισμό».

Το σχέδιο της Κομισιόν και η πίεση Παρισιού – Αθήνας για άμεση εφαρμογή

Με την Κομισιόν να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και τη Γαλλία να πιέζει για πιο επιθετικό χρονοδιάγραμμα, το όριο των 150 ευρώ αναμένεται να καταργηθεί πλήρως. Κάθε δέμα , ανεξαρτήτως αξίας, θα περνά από τελωνειακό έλεγχο και θα χρεώνεται τους αντίστοιχους δασμούς.



Παράλληλα, προτείνεται η επιβολή σταθερού τέλους 2 ευρώ ανά αποστολή, του γνωστού handling fee, ώστε να καλυφθεί το τεράστιο κόστος διαχείρισης των εκατομμυρίων δεμάτων που εισέρχονται καθημερινά στην ΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες από Financial Times και Reuters,το τέλος αυτό είναι βασικό εργαλείο του νέου πλαισίου και αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2026.



Η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει επίσπευση ακόμη και πριν το 2028, ενώ η Ελλάδα συντάσσεται ανοιχτά με αυτή τη γραμμή. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν ξεκάθαρος: «Στηρίζουμε πλήρως την άμεση εφαρμογή από τις αρχές του 2026». Το μέτρο, όπως είπε, είναι «ζωτικής σημασίας για τα τελωνεία και την ίδια την Ένωση».

Το «τσουνάμι» μικροδεμάτων που πλημμυρίζει την Ευρώπη

Τα στοιχεία της Κομισιόν αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος:

Το 2024 εισήλθαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ – σχεδόν 12 εκατομμύρια την ημέρα.

Το 91% προέρχεται από την Κίνα.

Έως και 65% δηλώνονται υποτιμημένα για να αποφύγουν δασμούς.

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν πλήρη επίσημα στοιχεία, εκτιμάται ότι εκατομμύρια τέτοια δέματα περνούν κάθε χρόνο με ελάχιστους ελέγχους.



Πλατφόρμες όπως Temu Shein και AliExpress αξιοποιούν το υπάρχον καθεστώς, πλημμυρίζοντας την ΕΕ με φθηνά προϊόντα, συχνά αμφίβολης ποιότητας, πιέζοντας αφόρητα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Τι θέλει να πετύχει η ΕΕ

Η μεταρρύθμιση έχει τρεις βασικούς πυλώνες:

Διαφάνεια

Υποχρεωτική δήλωση και ιχνηλασιμότητα για κάθε εισαγωγή, χωρίς «παραθυράκια».

Προστασία καταναλωτών

Να σταματήσει η είσοδος προϊόντων με επικίνδυνα ή μη πιστοποιημένα υλικά.

Δίκαιος ανταγωνισμός

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παίζουν σε ισότιμους όρους, χωρίς να χάνουν έσοδα απέναντι σε αδασμολόγητες εισαγωγές που παρακάμπτουν ελέγχους.