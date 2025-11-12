Στο μικροσκόπιο του Eurogroup Shein και Temu - Η Ευρώπη αποφασίζει για τα φθηνά δέματα από Κίνα

Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των ηλεκτρονικών αγορών από τρίτες χώρες αναμένονται στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης για να συμμετάσχει στις κρίσιμες διαβουλεύσεις.



Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτελεί η κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς στα μικροδέματα που φτάνουν από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στην υιοθέτηση ενός απλουστευμένου, διαφανούς πλαισίου, που θα περιορίζει την υποτιμολόγηση και θα προστατεύει τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει άμεσα στις δημοφιλείς πλατφόρμες Shein και Temu , που έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά με υπερβολικά φθηνά προϊόντα από την Κίνα, προκαλώντας έντονες πιέσεις στον εγχώριο εμπορικό κλάδο. Ήδη, εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου ζητούν την επιβολή εθνικού τέλους σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι η άνιση φορολογική μεταχείριση δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Eurogroup: Μακροοικονομικές προκλήσεις και δημοσιονομικός συντονισμός

Στην ατζέντα του Eurogroup βρίσκονται οι τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και οι προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις προοπτικές συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής ενόψει του 2026, ενώ θα ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στην Τραπεζική Ένωση από τους προέδρους του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB).

Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών, θα συζητηθεί το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο: η πρόοδος του ψηφιακού ευρώ και οι εξελίξεις γύρω από τα stablecoins, που αλλάζουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ecofin: Ενέργεια, φορολογία και πράσινη μετάβαση

Το Ecofin θα ανοίξει τον κύκλο συζητήσεων για τη φορολογική πολιτική, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ξεχωρίζει η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Φορολόγηση της Ενέργειας, που αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των φόρων στα καύσιμα με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, μια κίνηση με άμεσο αντίκτυπο και για την Ελλάδα, εν μέσω αυξημένων ενεργειακών τιμών.

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η εφαρμογή του Πυλώνα 2 της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης του ΟΟΣΑ , που καθιερώνει παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Διεθνείς εξελίξεις και οικονομικές ισορροπίες

Στο πλαίσιο του Ecofin, θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος διάλογος ΕΕ – ΕΖΕΣ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και της ΕΤΕπ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Pieter Hasekamp, θα παρουσιάσει την Ετήσια Έκθεση με αναλύσεις και συστάσεις για τη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν, τέλος, τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τα μέτρα στήριξης που παρέχει η ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 που έγινε στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο.

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται για ένα διήμερο οικονομικών ισορροπιών και φορολογικών αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν από τις διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έως το πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή.