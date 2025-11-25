Shein, Temu: Στο Στρασβούργο η μεγάλη «μάχη» - Οριστικές αποφάσεις για το τέλος των 2€ στα δέματα

Αύριο, 26 Νοεμβρίου, το Στρασβούργο γίνεται το επίκεντρο μιας μάχης που μπορεί να αλλάξει οριστικά τον χάρτη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Το σχέδιο ψηφίσματος που φτάνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: η Κομισιόν καλείται να βάλει φρένο σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu,οι οποίες –όπως τονίζεται– παραβιάζουν συστηματικά ευρωπαϊκούς κανόνες και διαθέτουν παράνομα προϊόντα.

Το σοκ από τις αποκαλύψεις των γαλλικών αρχών για εύρεση υλικού παιδικής πορνογραφίας σε έρευνα που αφορούσε τη Shein, πυροδότησε εκρηκτικές πολιτικές πιέσεις και έβγαλε το ζήτημα από το «γκρίζο» των τελωνείων, στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ασφάλεια προϊόντων, τελωνεία και «κόκκινη κάρτα» σε μη συμμορφούμενες πλατφόρμες

Οι ευρωβουλευτές ζητούν πλέον ξεκάθαρα:

Πλήρη εφαρμογή του DSA και του πλαισίου για την ασφάλεια προϊόντων

Ενίσχυση τελωνείων και μηχανισμών εποπτείας

Δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται στην ΕΕ

Και όλα αυτά, λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη πράξη της σύγκρουσης: στις 12 Δεκεμβρίου, στο Ecofin, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης θα ρίξουν στο τραπέζι νέες προτάσεις για τελωνειακά μέτρα απέναντι στα ουσιαστικά αφορολόγητα κινεζικά προϊόντα που πλημμυρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Black Friday σε πρώτο πλάνο – οι πλατφόρμες «καίνε» και το τελευταίο χαλαρό τελωνειακό παράθυρο

Ενόψει Black Friday , οι κινεζικές πλατφόρμες ξεδιπλώνουν την τελευταία τους επίθεση: καταιγιστικό διαφημιστικό μπαράζ και προσφορές χωρίς αύριο, αξιοποιώντας όσο μπορούν το σημερινό, πιο χαλαρό καθεστώς. Από αύριο όμως, το παιχνίδι αλλάζει.

Το πρόβλημα με τα «δωρεάν» πακέτα – 4,6 δισ. χαμηλής αξίας αποστολές στην ΕΕ το 2023

Η περιβόητη απαλλαγή de minimis για δέματα κάτω των 150 ευρώ «άνοιξε» την πόρτα σε ανεξέλεγκτη ροή φθηνών κινεζικών προϊόντων. Μόνο πέρσι, 4,6 δισ. πακέτα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ – πάνω από το 90% από Κίνα. Η αυριανή ψηφοφορία έρχεται ως πολιτικό «κλείσιμο» μιας συζήτησης που πυροδοτήθηκε από το σκάνδαλο Shein και αναμένεται να οδηγήσει σε βαθιά αναμόρφωση του τελωνειακού πλαισίου.

Πανευρωπαϊκή τελωνειακή πλατφόρμα – τα πακέτα θα ελέγχονται πριν φτάσουν στον καταναλωτή

Στόχος της ΕΕ είναι πλέον ξεκάθαρος, δημιουργία μιας ενιαίας τελωνειακής πλατφόρμας, που:

θα επιβάλλει τέλη πριν την εισαγωγή,

θα μπλοκάρει προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας,

θα αποτρέπει την είσοδο επικίνδυνων ή παράνομων αγαθών.

Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ενεργοποίηση των εργαλείων της DSA για ιχνηλασιμότητα, απομάκρυνση παράνομων προϊόντων και ενισχυμένη προστασία ανηλίκων.

Τέλος εποχής: έρχονται τέλη, δασμοί και ΦΠΑ στα πακέτα των «150 ευρώ»

Η μεγάλη τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ προχωρά και αλλάζει το παιχνίδι:

Επιτάχυνση επιβολής δασμών στα μικροδέματα

Από το 2026: «απλοποιημένο τελωνειακό τέλος»

Πρόταση για τέλος 2 ευρώ ανά απευθείας αποστολή ή 0,50 ευρώ για δέματα μέσω ευρωπαϊκών αποθηκών

Η διάβρωση της αγοράς: φορολογικό arbitrage, υποτιμολόγηση, χαμηλά στάνταρ

Η ΕΕ βλέπει πίσω από την εκρηκτική άνοδο των κινεζικών πλατφορμών ένα ολόκληρο σύστημα:

Φορολογικό arbitrage

Σκόπιμη υποτιμολόγηση

Παραβίαση προτύπων ασφάλειας και περιβαλλοντικών κανόνων

Η Κομισιόν υπολογίζει ότι το 65% των μικρών δεμάτων στην ΕΕ είναι υποτιμολογημένα.

Το φθηνό, βραχύβιο προϊόν κάνει θραύση στην τσέπη του καταναλωτή, αλλά προκαλεί τεράστια ζημιά στην ευρωπαϊκή αγορά και στο περιβάλλον.

Η επόμενη μέρα – «Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Προϊόντα» έως το 2026

Η Shein έχει ήδη χαρακτηριστεί VLOP (πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα) στο πλαίσιο του DSA, άρα λειτουργεί υπό αυξημένες υποχρεώσεις:

Διαχείριση κινδύνων

Διαφάνεια

Συνεργασία με αρχές

Αποτροπή παράνομων αγαθών

Παράλληλα, η Κομισιόν συλλέγει απόψεις για την υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Προϊόντα, που θα δώσει –ως τα τέλη του 2026– ενιαία, αυστηρά κριτήρια συμμόρφωσης και ευθύνης για κάθε κρίκο της αλυσίδας: από τον πωλητή έως την πλατφόρμα.

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Για τον Ευρωπαίο καταναλωτή: Οι αγορές από τρίτες χώρες θα γίνουν πιο ακριβές, αλλά και πιο ασφαλείς. Για τους ευρωπαίους μικρομεσαίους: Η αυστηροποίηση θεωρείται ζήτημα επιβίωσης, καθώς θα επαναφέρει ένα ελάχιστο επίπεδο ισορροπίας απέναντι σε πλατφόρμες που λειτουργούν με σχεδόν μηδενικό ρυθμιστικό βάρος.

ΕΣΕΕ: Σήμα κινδύνου από το ελληνικό λιανεμπόριο – «Μάχη επιβίωσης»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Η ΕΣΕΕ καταγγέλλει πως ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες χαμηλού κόστους αποδεκατίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, μιλά ευθέως για:

Κατάργηση του κανονισμού de minimis

Θέσπιση εθνικού διαχειριστικού τέλους σε όλες τις εισαγωγές από τρίτες χώρες

Άμεση ενίσχυση των ελέγχων

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τη Γαλλία και άλλες χώρες που πιέζουν για ταχεία κατάργηση της απαλλαγής. «Τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις», τονίζει ο κ. Καφούνης, αποτυπώνοντας την αγωνία ενός κλάδου που ζητά επειγόντως ίσους όρους ανταγωνισμού.