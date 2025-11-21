Shein:Νέα «καμπάνα» από την Greenpeace–Ρούχα με χημικές ουσίες έως και 3.300 φορές πάνω από τα όρια

Η γρήγορη μόδα αποδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, τοξική. Η Greenpeace σηκώνει νέο συναγερμό για τα ρούχα της Shein, αποκαλύπτοντας πως σε δεκάδες προϊόντα εξακολουθούν να εντοπίζονται επικίνδυνες χημικές ουσίεςπου ξεπερνούν κατά πολύ τα ευρωπαϊκά όρια. Μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων που τρέχει με ταχύτητα φωτός, αλλά αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που μυρίζει… χημικό εργαστήριο.

Τι έδειξαν οι αναλύσεις – Τα νούμερα που σοκάρουν

Από τα 56 ενδύματα που εξετάστηκαν, τα 18 βρέθηκαν μολυσμένα με ουσίες που απαγορεύει ο κανονισμός REACH της Ε.Ε.

7 μπουφάν εμφάνισαν PFAS («χημικές ουσίες για πάντα») έως και 3.300 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο.

14 προϊόντα ξεπέρασαν τα όρια φθαλικών ενώσεων, με έξι από αυτά να αγγίζουν επίπεδα 100 φορές υψηλότερα από τα θεσπισμένα όρια.

Οι PFAS και τα φθαλικά άλατα χρησιμοποιούνται για αδιαβροχοποίηση, ευκαμψία και αντοχή. Στην πραγματικότητα όμως συνδέονται με καρκίνο, υπογονιμότητα, αναπτυξιακές διαταραχές και εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Και δεν μιλάμε για «μικρές δόσεις». Μιλάμε για ρούχα που, όπως λέει η Greenpeace, μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω του δέρματος, της αναπνοής και – στην περίπτωση παιδιών – ακόμα και από την επαφή με το στόμα.

Συναγερμός για παιδικά ρούχα

Ανάμεσα στα προϊόντα βρίσκονται και παιδικά είδη. Η επικεφαλής του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου της Βρέμης, Ulrike Siemers, προειδοποιεί: «Τα παιδιά μπορεί να τα πιπιλίσουν, να τα δαγκώσουν, να τα καταπιούν. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός».

Στο μεταξύ, οι χημικές ουσίες δεν μένουν στο ύφασμα. Με κάθε πλύσιμο, καταλήγουν σε ποτάμια, γεωργικά εδάφη και – τελικά – στην τροφική αλυσίδα.

Ένας κολοσσός με 363 εκατ. επισκέψεις τον μήνα

Η Shein δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα. Είναι ο πιο επισκέψιμος ιστότοπος μόδας στον κόσμο.

Με 363 εκατομμύρια χρήστες τον μήνα, έχει κατακτήσει την αγορά μέσω ενός μοντέλου υπερπαραγωγής που γεννά συνεχώς νέα προϊόντα, συχνά με ελάχιστο έλεγχο.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η Greenpeace: «Η Shein ενσαρκώνει ένα ανθυγιεινό σύστημα απληστίας και ρύπανσης του πλανήτη».

Τι απαντά η Shein

Η εταιρεία, όταν ρωτήθηκε από το AFP, δήλωσε ότι αποσύρει «προληπτικά» όσα προϊόντα εντοπίζονται προβληματικά. Το είχε ξαναπεί και τον Οκτώβριο, μετά από αντίστοιχο συναγερμό της Stiftung Warentest.

Ωστόσο, η Greenpeace την «καρφώνει» ευθέως: «Τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Τα ίδια επικίνδυνα είδη επανεμφανίζονται με μικρές παραλλαγές. Φαίνεται πως η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ίδιο της το δίκτυο προμηθευτών».

Η έκθεση υποστηρίζει μάλιστα ότι η Shein εκμεταλλεύεται κενά στη νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς οι πωλητές της στέλνουν τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές, παρακάμπτοντας την αυστηρή εποπτεία του REACH.

Το μεγαλύτερο ερώτημα

Τελικά, πόσο κοστίζει ένα μπλουζάκι των 4,99 ευρώ; Αν δεν το πληρώνουμε στο ταμείο, το πληρώνουμε αλλού: στο περιβάλλον, στα ποτάμια, στην υγεία, στα παιδιά μας.

Η νέα αυτή έκθεση της Greenpeace έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών ερευνών που φέρνουν στο φως το «σκοτεινό» κόστος της fast fashion – και δείχνουν πως το πρόβλημα δεν είναι μια κακή παρτίδα προϊόντων.Είναι ένα σύστημα που παράγει μαζικά, φθηνά και χωρίς όρια, αφήνοντας την ασφάλεια πίσω-πίσω.