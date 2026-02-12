Αυστραλία: Εντυπωσιακή 38χρονη σπάει τα στερεότυπα και βάζει πλώρη για το στέμμα της Miss Universe

Έτοιμη να γράψει ιστορία στον εθνικό διαγωνισμό για την ανάδειξη της εκπροσώπου της Αυστραλίας στο φετινό Miss Universe δηλώνει η Κριστίνα Ντίτσε.

Η 38χρονη είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία διαγωνιζόμενη που έχει συμμετάσχει ποτέ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ομορφιάς στην Αυστραλία, σπάζοντας τα μέχρι πρότινος ηλικιακά στερεότυπα.

Στόχος της είναι να κατακτήσει το στέμμα, ακολουθώντας τα βήματα της ηρωίδας της, Τζένιφερ Χόκινς, η οποία είχε στεφθεί Miss Universe Australia το 2004, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται «κοντά στα 40».

Το μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας υποστηρίζει ότι διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και θεωρεί πως αξίζει μια ευκαιρία για τον τίτλο. «Έχω φροντίσει τον εαυτό μου και δραστηριοποιούμαι στον χώρο του μόντελινγκ εδώ και αρκετό καιρό», ανέφερε στην Herald Sun. «Πιστεύω ότι όταν φτάνουμε στα 30 μας, έχουμε βιώσει πιο απαιτητικές εμπειρίες και έχουμε ωριμάσει. Έχω πράγματα να μοιραστώ και να προσφέρω», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως το 2023 οι υποψήφιες μπορούσαν να είναι αποκλειστικά ηλικίας 18 έως 28 ετών. Ο κανονισμός αυτός άλλαξε και πλέον επιτρέπεται η συμμετοχή γυναικών άνω των 28 ετών.

Παράλληλα, έχουν καταργηθεί και οι περιορισμοί που αφορούσαν την οικογενειακή κατάσταση, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε παντρεμένες και διαζευγμένες γυναίκες, καθώς και σε μητέρες.