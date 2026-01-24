Premier League: Το μοντέλο από την Παραγουάη που προκάλεσε «εγκεφαλικά» στο γήπεδο της Σάντερλαντ

Η «καυτή» Παραγουανή Τζούντιθ Γκαμάρα φέρνει... καλοκαίρι στην καρδιά του αγγλικού χειμώνα. Η καλλονή σύντροφος του αμυντικού της Σάντερλαντ, Ομάρ Αλντερέτε έδωσε το «παρών» στον αγώνα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και οι φίλαθλοι έμειναν άναυδοι.

Η εκθαμβωτική influencer δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο «Γήπεδο του Φωτός», την έδρα της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο σύντροφός της και έγιναν viral σε λίγες μόνο ώρες, με τους οπαδούς της Σάντερλαντ να αναρωτιούνται αστειευόμενοι «ποιά είναι αυτή η Ισπανίδα και γιατί βρίσκεται στο SOL;»

Η Γκαμάρα εμφανίζεται φορώντας ένα μαύρο σύνολο, αποτελούμενο από ένα δερμάτινο παντελόνι και ένα ασορτί δερμάτινο μπουφάν, το οποίο άφηνε εκτεθειμένη την κοιλιά της, παρά τις πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν τον Ιανουάριο στη βόρεια Αγγλία.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι φίλαθλοι της Σάντερλαντ έσπευσαν να διευκρινίσουν στον συνοπαδό τους πως όχι μόνο δεν είναι Ισπανίδα και κατάγεται από την Παραγουάη, αλλά και πως η επίσκεψη της στην έδρα της ομάδας είχε σκοπό, όνομα και επώνυμο! Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό του συλλόγου, Ομάρ Αλντερέτε, με τον οποίο διατηρούν σχέση.

Μπορεί το ζευγάρι να προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως στην πατρίδα τους, Παραγουάη είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως η εκθαμβωτική Τζούντιθ έχει ακολουθήσει τον Ομάρ σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει αγωνιστεί.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει ένα γιο, ονόματι Μπέντζαμιν και η Τζούντιθ έχει δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες φοράει τη φανέλα της Σάντερλαντ.

Η καλλονή Γκαμάρα δείχνει αφοσιωμένη στο ρόλο της ως μητέρα, δημοσιοποιώντας συχνά οικογενειακές στιγμές. Ωστόσο, βρίσκει πάντοτε χρόνο για μερικές δημοσιεύσεις, οι οποίες... ρίχνουν σαγόνια, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη θερμοκρασία.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, αντιμετώπισε το κύμα ψύχους στις Βρετανικές Νήσους, φορώντας ένα μικροσκοπικό μαγιό γυμαστικής, το οποίο τόνιζε το καλλίγραμμο κορμί της. Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Κολομβία, ανάρτησε φωτογραφίες με μπικίνι, ενώ σε μία άλλη δημοσίευση, από το ίδιο ταξίδι «φλέρταρε» με τον αποκλεισμό από την πλατφόρμα, καθώς δημοσιοποίησε φωτογραφίες, στις οποίες φοράει ένα τολμηρό διάφανο τοπ.

Τα σχόλια κάτω από τις δημοσιέυσεις της είναι αποθεωτικά με το κοινό να σπεύδει να της εκφράσει το θαυμασμό για το σώμα της. «Το έχω πει και θα το πω ξανά, έχεις το πιο ωραίο σώμα στην Παραγουάη», έγραφε ένας παθιασμένος θαυμαστής της!