Η εκθαμβωτική παρουσία της Σοφίας Μιλόσεβιτς στην «OPAP Arena»

Η ΑΕΚ πανηγύρισε με στιλ την πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-0 της Άντερλεχτ στο κατάμεστο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι «κιτρινόμαυροι» πρόσθεσαν άλλο ένα σπουδαίο βράδυ στην ευρωπαϊκή τους ιστορία, με τον κόσμο να ζει έντονα την αναμέτρηση και τους παίκτες να στήνουν γιορτή στα αποδυτήρια μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλο.



Ωστόσο, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, υπήρξε και μία παρουσία που έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Σοφία Μιλόσεβιτς, σύντροφος του Λούκα Γιόβιτς, βρέθηκε στην «OPAP Arena» και με την εντυπωσιακή εμφάνισή της κέρδισε τις εντυπώσεις και τα φλας των φωτογράφων.





ΙΝΤΙΜΕ





Η Μιλόσεβιτς, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στη Σερβία, έχει απασχολήσει συχνά τα media με την προσωπική της ζωή. Πριν γνωρίσει τον Γιόβιτς, είχε συνδεθεί με τον Φίλιπ Ζιβογίνοβιτς, γιο του σπουδαίου τενίστα Σλόμπονταν Ζιβογίνοβιτς, αλλά και με τον Άντεμ Λιάιτς, πρώην άσο της Serie A.





Με τον Σέρβο επιθετικό της ΑΕΚ είναι ζευγάρι από το 2019, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ ο Γιόβιτς έχει έναν ακόμη γιο από προηγούμενη σχέση. Το ζευγάρι έχει ζήσει έντονες στιγμές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2020, όταν ο φορ παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα της καραντίνας για να ταξιδέψει από τη Μαδρίτη στο Βελιγράδι, προκειμένου να τη συναντήσει.



