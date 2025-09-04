Έβα Μουράτι: Η παρουσιάστρια του Champions League που έκλεψε την παράσταση στη Βενετία

Η Έβα Μουράτι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η 30χρονη Αλβανίδα παρουσιάστρια, που πριν από λίγες ημέρες συνόδευσε με χάρη την κλήρωση του Champions League στο Μονακό, έκανε εκ νέου αισθητή την παρουσία της, αυτή τη φορά στη Βενετία.

Η τηλεοπτική «φωνή» του Champions League στην Αλβανία περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα του οίκου 1er Etoile, συνδυασμένο με λευκό σάλι.

Η ίδια μοιράστηκε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά, αποσπώντας χιλιάδες θετικά σχόλια από τους 1,3 εκατομμύρια ακολούθους της.

Η Μουράτι, που έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στον ευρωπαϊκό χώρο του ποδοσφαίρου, αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει τη λάμψη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων με αυτήν της διεθνούς showbiz, κερδίζοντας εντυπώσεις όπου κι αν εμφανιστεί.