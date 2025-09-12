Μπέλιγχαμ και Κάστρο «τράβηξαν» τα βλέμματα στη Σαρδηνία με προκλητικές στιγμές στην ξαπλώστρα

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ, εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω του τραυματισμού του στον ώμο και τις απουσίες του από τις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα στη Σαρδηνία.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ιταλικό νησί μαζί με την εκθαμβωτική σύντροφό του Έισλιν Κάστρο. Οι παπαράτσι τους «συνέλαβαν» σε διάφορες στιγμές και μια από τις φωτογραφίες τους, έγινε viral, προκαλώντας πολλές συζητήσεις. Ωστόσο, η «προκλητική» στάση του ζευγαριού ήταν κάτι άλλο από αυτό που φαντάστηκαν οι περισσότεροι.

Η σύντροφος του ποδοσφαιριστή έψαχνε το σκουλαρίκι της, το οποίο είχε χάσει, με τον Μπέλιγχαμ να τη βοηθάει τραβώντας τα μαλλιά της προς τα πίσω. Μια απλή κίνηση που «φώτισε» τα πράγματα, αλλά οι παπαράτσι πρόλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους.