Ρεάλ Μαδρίτης: Στο εδώλιο ο Ραούλ Ασένθιο για σκάνδαλο διαρροής ροζ βίντεο

Η ισπανική δικαιοσύνη ανοίγει τον φάκελο ενός σκανδάλου που απασχολεί εδώ και μήνες τα ΜΜΕ της χώρας. Ο 22χρονος αμυντικός Ραούλ Ασένθιο, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για παραβίαση ιδιωτικότητας και διακίνηση υλικού σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση. Μαζί του κατηγορούνται άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που τότε ανήκαν στην ομάδα νέων της «βασίλισσας», με την υπόθεση να αφορά βιντεοσκόπηση δύο νεαρών γυναικών ,η μία ανήλικη, σε παραλιακό κλαμπ στις Κανάριες Νήσους το καλοκαίρι του 2023.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι νεαροί ποδοσφαιριστές κατέγραψαν και μοιράστηκαν το υλικό, με την Εισαγγελία να ζητά ποινές φυλάκισης που φτάνουν τα δυόμιση χρόνια. Ο Ασένθιο φέρεται να έλαβε και να έδειξε σε τρίτο πρόσωπο το επίμαχο βίντεο, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίασε τα δικαιώματα καμίας γυναίκας.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raul Asencio and three former Real Madrid youth players will go to trial for the dissemination of nude videos without the consent of the two young women. Bail conditions imposed ranges from 15,000 to 20,000 euros.



— @el_pais pic.twitter.com/ni23QtkCwO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 18, 2025





Στους κατηγορούμενους έχει επιβληθεί εγγύηση έως 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής προβλέπεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Οι δύο από τους τρεις συμπαίκτες του δεν ανήκουν πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το κύμα αντιδράσεων συνεχίζεται, καθώς η υπόθεση αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευσης ανηλίκων.



