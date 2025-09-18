Ρεάλ Μαδρίτης: Στο εδώλιο ο Ραούλ Ασένθιο για σκάνδαλο διαρροής ροζ βίντεο
Σάλο προκαλεί στην Ισπανία η παραπομπή του Ραούλ Ασένθιο και τριών πρώην συμπαικτών του για υπόθεση διαρροής ερωτικού βίντεο.
Η ισπανική δικαιοσύνη ανοίγει τον φάκελο ενός σκανδάλου που απασχολεί εδώ και μήνες τα ΜΜΕ της χώρας. Ο 22χρονος αμυντικός Ραούλ Ασένθιο, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για παραβίαση ιδιωτικότητας και διακίνηση υλικού σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση. Μαζί του κατηγορούνται άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που τότε ανήκαν στην ομάδα νέων της «βασίλισσας», με την υπόθεση να αφορά βιντεοσκόπηση δύο νεαρών γυναικών ,η μία ανήλικη, σε παραλιακό κλαμπ στις Κανάριες Νήσους το καλοκαίρι του 2023.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι νεαροί ποδοσφαιριστές κατέγραψαν και μοιράστηκαν το υλικό, με την Εισαγγελία να ζητά ποινές φυλάκισης που φτάνουν τα δυόμιση χρόνια. Ο Ασένθιο φέρεται να έλαβε και να έδειξε σε τρίτο πρόσωπο το επίμαχο βίντεο, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίασε τα δικαιώματα καμίας γυναίκας.
Στους κατηγορούμενους έχει επιβληθεί εγγύηση έως 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής προβλέπεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Οι δύο από τους τρεις συμπαίκτες του δεν ανήκουν πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το κύμα αντιδράσεων συνεχίζεται, καθώς η υπόθεση αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευσης ανηλίκων.