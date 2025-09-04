Ολυμπιακός: Ένας «θρύλος» της Ρεάλ στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος απολύθηκε έπειτα από μόλις τρία παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τη «Marca» αλλά και άλλα διεθνή Μέσα, στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Ραούλ. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει περάσει μία εξαετία στον πάγκο της δεύτερης ομάδας των «μερένχες» και θεωρείται ένας προπονητής με ισχυρό brand name αλλά και εμπειρία στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

⚽ Raúl González, en la lista de candidatos al banquillo del Bayer Leverkusen



🇩🇪 El club alemán piensa en el exentrenador del Castilla para suceder a Ten Hag



✍️ Por @jfelixdiaz 👇https://t.co/KWVZfvFWZY — MARCA (@marca) September 2, 2025

Η επιλογή του Ισπανού θα σηματοδοτούσε μία «επιστροφή» στο μοντέλο που αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένο με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος οδήγησε τη Λεβερκούζεν στην κορυφή της Bundesliga. Παράλληλα, έχει υπάρξει πληροφόρηση και για τον Τσάβι, ωστόσο ο Ραούλ φαίνεται πως κερδίζει έδαφος στις σκέψεις της διοίκησης.

Η γερμανική ομάδα, που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, επιδιώκει να βρει άμεσα τον διάδοχο του Τεν Χαγκ ώστε να σταθεροποιηθεί ενόψει της απαιτητικής σεζόν.