Σάλος στη Ρεάλ: Ετοιμάζει διαμαρτυρία στη FIFA μετά την αποβολή Χούισεν στο «Ανοέτα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια της La Liga υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο, επικρατώντας 2-1 της Σοσιεδάδ στο «Ανοέτα». Ωστόσο, το τρίποντο πέρασε σε... δεύτερη μοίραλόγω της αποβολής του Χούισεν στο 32ο λεπτό, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο νεαρός αμυντικός των «Μερένχες» αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, με τον διαιτητή Χεσούς Χιλ Μανθάνο να θεωρεί ότι στέρησε καθαρή ευκαιρία για γκολ. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε υπερβολική, ενώ η μη παρέμβαση του VAR (Φιγκερόα Βάθκεθ) προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, που είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, υπερασπίστηκε τους παίκτες του και μετά το ματς είχε τετ α τετ με τον διαιτητή. «Θεέ μου, δεν θέλω, αλλά με κάνεις να σκέφτομαι άσχημα», του είπε χαρακτηριστικά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω του Real Madrid TV, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει φάκελο με όλα τα διαιτητικά λάθη της φετινής και της περσινής σεζόν, τον οποίο θα καταθέσει στη FIFA. «Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει μια έκθεση με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτούς τους τέσσερις πρώτους γύρους της La Liga και τι συνέβη την περασμένη σεζόν. Έναν φάκελο, αυτή την έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στη FIFA, ώστε να λάβουν σοβαρά υπόψη τι συμβαίνει στο ισπανικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τη διαιτησία».



Δείτε την επίμαχη φάση της αποβολής