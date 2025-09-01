Ο Σέρχιο Ράμος έβγαλε τραγούδι για την Ρεάλ Μαδρίτης και άφησε... αιχμές για τον Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο Σέρχιο Ράμος συνεχίζει να αγωνίζεται επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο, έχοντας παράλληλα νέα... καριέρα στο τραγούδι! Στα 39 του πλέον αγωνίζεται στο Μεξικό με τη φανέλα της Μοντερέι, ωστόσο δεν έχει αφήσει πίσω του τις πληγές από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας.

Τότε, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ήθελε να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Η διοίκηση της «βασίλισσας» και προσωπικά ο Φλορεντίνο Πέρεθ του αντιπρότειναν ανανέωση ενός έτους με μειωμένες απολαβές. Ο Ράμος δεν το δέχτηκε και έφυγε από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», απόφαση που τον πλήγωσε βαθιά.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο εμβληματικός αμυντικός φαίνεται πως βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να «απαντήσει»: μέσα από τη μουσική. Ο ίδιος παρουσίασε το τραγούδι του με τίτλο «Cibeles», όνομα της πλατείας στο κέντρο της Μαδρίτης όπου η Ρεάλ γιορτάζει τους τίτλους της, με στίχους που παραλληλίζουν μια τοξική σχέση με τη δική του σχέση με τον Πέρεθ και την ομάδα.

There are things I didn't tell you

That still hurt

I never wanted to leave

You asked me to fly,

You asked me to fly,

You asked me



I loved you, and I defended you

But it wasn't in me

You asked me to fly

You asked me to fly

Στο βίντεο κλιπ, ο Ράμος εμφανίζεται να κοιτάζει εικόνες από το παρελθόν του στη Ρεάλ με νοσταλγία, την ώρα που τραγουδάει στίχους όπως: «Με ξέχασες, με άφησες στην άκρη… Σου έδωσα αίμα και ιδρώτα, σε απόλαυσα και σε υπέφερα». Δεν κρύβει, δηλαδή, ότι το τραγούδι απευθύνεται ξεκάθαρα στη «βασίλισσα» και στον τρόπο που έληξε η κοινή τους πορεία.

Για τον ίδιο, η «Κυβέλη» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, μια έμμεση κριτική στον Πέρεθ και μια υπενθύμιση ότι, ακόμα κι αν η ζωή συνεχίζεται στο Μεξικό, η Μαδρίτη και η Ρεάλ αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καριέρας του, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε όπως ο ίδιος θα είχε φανταστεί.