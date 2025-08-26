Βασίλισσα της Ευρώπης... και στους μισθούς η Ρεάλ Μαδρίτης

Εκτός από το ψευδώνυμο της «Βασίλισσας» που κουβαλά η Ρεάλ Μαδρίτης για τα τρόπαια που έχει στο παλμαρέ της φαίνεται πως «χρυσά» είναι και τα συμβόλαια των παικτών της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, σύμφωνα με μία νέα έρευνα της γαλλικής εφημερίδας «L 'Equipe.

Συγκεκριμένα το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως μέσος ετήσιος μισθός των παικτών της Ρεάλ, ανέρχεται στα 11,2 εκατομμύρια ευρώ ανά παίκτη, ποσό που τον τοποθετεί στην κορυφή της λίστας με ποσό να είναι υψηλότερο κατά 60% υψηλότερο από τα υπόλοιπα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται η Μπαρτσελόνα με μέσο ετήσιο μισθό 7,91 εκατομμύρια ευρώ ενώ το «τρίτο σκαλί» του βάθρου συμπληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αγγίζει τα 7,43 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας κατά ένα εκατομμύριο ευρώ τον μισθό του κάθε παίκτη.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου με 7,38 εκατομμύρια ευρώ και τη δεκάδα συμπληρώνουν η Παρί Σεν Ζερμέν, κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ, η Άρσεναλ περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ, η Λίβερπουλ κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, η Τσέλσι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Τότεναμ με ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.