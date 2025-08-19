Η κούρσα των κανονιών: Οι πρώτοι σκόρερ του 2025 μέχρι σήμερα

Το 2025 έχει ήδη διανύσει τα μισά του, έχουμε μπει επίσημα στη νέα σεζόν 2025/26 και αυτές είναι οι ατομικές επιδόσεις στο σκοράρισμα που έχουν δείξει τα κορυφαία «κανόνια» της Ευρώπης. Σε συνδυασμό με τις συλλογικές επιτυχίες, αυτά τα γκολ τους δίνουν προβάδισμα για τη Χρυσή Μπάλα του 2026.



Στην κορυφή βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ με 21 γκολ, αποδεικνύοντας ότι παίζει σε δικό του επίπεδο. Ο Γάλλος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει φέρει την ομάδα του σε σημαντικές νίκες, ενώ η σταθερότητά του στο σκοράρισμα τον καθιστά μεγάλο φαβορί για την επόμενη μεγάλη ατομική διάκριση.



Ακολουθεί ο Γκιρασί με 15 γκολ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του από τη Στουτγκάρδη στη Ντόρτμουντ. Οι εμφανίσεις του δείχνουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεγαλύτερους αρκεί να τον βοηθήσει και η ομάδα του.



ΑΠΕ ΜΠΕ







Στην τρίτη θέση, μαζί με άλλους τέσσερις παίκτες, βρίσκουμε τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Μοχάμεντ Σαλάχ, Χουλιάν Άλβαρες, Ματέο Ρετέγκι και τον νέο σταρ της Μονακό, Μίκα Μπίρεθ, όλοι με 13 γκολ.



Τη δεκάδα κλείνουν οι Αλεξάντερ Σόρλοθ, Πατρίκ Σικ και Χάρι Κέιν, με 12 γκολ ο καθένας, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για την κούρσα των πρώτων σκόρερ.



Αυτοί οι παίκτες μπαίνουν στη νέα σεζόν 2025/26 με προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, όχι μόνο για συλλογικές διακρίσεις αλλά και για ατομικά βραβεία, ενώ στο βάθος παραμένει η Χρυσή Μπάλα του 2026. Κάθε γκολ από εδώ και πέρα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η δυναμική που έχουν χτίσει μέχρι τώρα τους καθιστά βασικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς.