Απίστευτο Στρασβούργο: Η νεότερη ενδεκάδα στην ιστορία των κορυφαίων πρωταθλημάτων

Η Ligue 1 ξεκίνησε και το Στρασβούργο δεν πέρασε απαρατήρητο. Στην πρεμιέρα εκτός έδρας με τη Μετς, η ομάδα πανηγύρισε τη νίκη με 0-1 στο 86ο λεπτό, αλλά τα βλέμματα στράφηκαν αλλού, στην πιο νεανική ενδεκάδα στην ιστορία των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Με μέσο όρο ηλικίας μόλις 20,4 χρόνια και όλους τους παίκτες γεννημένους απο το 2000 και μετά, οι νεαροί Αλσατοί απέδειξαν πως το μέλλον τους ανήκει. Ο μεγαλύτερος παίχτης της αρχικής σύνθεσης ήταν μόλις 22 ετών.

Η “εκρηκτική” αυτή νεανική σύνθεση δεν είναι απλά ένα στατιστικό, δείχνει τη στρατηγική του Στρασβούργου να στηριχθεί στα ταλέντα και να χτίσει μια ομάδα που θα αναπτύξει και θα πουλήσει παίκτες σε μεγαλύτερα κλαμπ. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Στρασβούργο ανήκει στο ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς με την Τσέλσι, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον αυτών των παιδιών.

