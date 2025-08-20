Ο Εμπαπέ «υπέγραψε» την πρώτη νίκη (1-0) της Ρεάλ Μαδρίτης από την άσπρη βούλα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 1-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» χάρη στο γκολ που πέτυχε από το σημείο του πέναλτι ο Κιλιάν Εμπαπέ (56΄') και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της χρονιάς, παίρνοντας παράλληλα και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήταν ανώτερη καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σπατάλησαν αρκετές σημαντικές ευκαιρίες αλλά εν τέλει πήραν τη νίκη και ξεκίνησαν με το «δεξί» τις υποχρεώσεις τους στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να απειλήσουν και από το πρώτο λεπτό της συνάντησης το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, έψαχνε τρόπους να απειλήσει την εστία της Οσασούνα. Στο 18ο λεπτό ο Χάουσεν, έπιασε ένα καλοζυγισμένο σουτ αλλά ο Ερέρα απομάκρυνε με δυσκολία.

Η πίεση της Ρεάλ συνεχίστηκε και στο 26ο λεπτό ο Μιλιτάο, προσπάθησε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά ο Ερέρα απομάκρυνε ξανά. Οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια δίχως σκορ όμως με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ξανά μέσα στην περιοχή της Οσασούνα, Ο Εμπαπέ τρίπλαρε τον Κρούζ ο αμυντικός των φιλοξενούμενων τον ανέτρεψε και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γάλλος σταρ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο του τέρμα της σεζόν.

Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, αναζητούσε και δεύτερο τέρμα που θα του έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης αλλά το σουτ του Γκιουλέρ από τα όρια της περιοχής στο 68ο λεπτό πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στα εναπομείναντα λεπτά η Ρεάλ Μαδρίτης δημιούργησε ακόμη δυο κλασικές ευκαιρίες για γκολ με τους Τσουαμενί (74') και Μασταντουόντο (89') αλλά η μπάλα δεν τους έκανε το χατίρι με αποτέλεσμα το γκολ του Εμπαπέ να λύνει τον «γρίφο» για τους «Μερένχες».

Οι ενδεκάδες:

Οσασούνα: Ερέρα, Μπογιομό, Κατένια, Κρουζ, Ροζιέρ, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό, Γκαρθία, Ορόθ, Μπούντιμιρ

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μπραΐμ Ντίαθ, Βινίσιους, Μπαπέ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή 15/8

Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

(57’ Ρόκα - 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)



Βιγιαρέαλ-Οβιέδο 2-0

(29' Έτα Εγόνγκ, Γκέιγ)



Σάββατο 16/8

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

(7' Ραφίνια, 23' Τόρες, 90'+4' Γιαμάλ)



Αλαβές-Λεβάντε 2-1

(36' Μαρτίνεθ, 90+2΄Τενάλια - 68' Τόλιαν)



Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

(57' Λόπεθ - 60' Κούμπο)



Κυριακή 17/8

Θέλτα-Χετάφε 0-2

(47' Λίσο, 72' Ούτσε)



Μπιλμπάο-Σεβίλλη 3-2

(36' πεν. Νίκο Γουίλιαμς, 43' Σάναντι, 81' Ναβάρο - 60' Λουκεμπάκιο, 72' Αγκουμέ)



Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(73’ Ρούμπιο, 84’ Μίγια - 37’ Άλβαρες)



Δευτέρα 18/8

Έλτσε-Μπέτις 1-1

(81' Βαλέρα-21' Ρεϊμάλ)



Τρίτη 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα 22:30

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή 22/8

Μπέτις-Αλαβές (22:30)



Σάββατο 23/8

Mαγιόρκα-Θέλτα



Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε



Λεβάντε-Μπαρτσελόνα



Κυριακή 24/8

Οσασούνα-Βαλένθια



Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα



Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ



Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης



Δευτέρα 25/8

Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγεκάνο



Σεβίλλη-Χετάφε