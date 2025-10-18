Μπάγερν- Ντόρτμουντ 2-1: Αφεντικό στο «Klassiker» και απόλυτο ρεκόρ στην Bundesliga

Με τον Χάρι Κέιν να βρίσκει δίχτυα για ακόμη ένα παιχνίδι, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Ντόρτμουντ με 2-1 στην «Αλιάνζ Αρένα» και συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στο απόλυτο 7/7 στη φετινή Bundesliga. Οι Βαυαροί παραμένουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία, δείχνοντας ασταμάτητοι.

Σε ένα ματς με πολλές φάσεις εκατέρωθεν, η Μπάγερν ήταν εκείνη που πήρε προβάδισμα στο 22ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν εκμεταλλεύτηκε άψογα την εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, πετάχτηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «Βαυαρούς». Στη συνέχεια, και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο και τη Ντόρτμουντ να προσπαθεί να απαντήσει στις αντεπιθέσεις.

Στο 79ο λεπτό, ο Ολίσε, που νωρίτερα είχε σταθεί άτυχος βρίσκοντας το δοκάρι, βρήκε αυτή τη φορά στόχο, γράφοντας το 2-0 για τους «Βαυαρούς». Η Ντόρτμουντ, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και 6 λεπτά αργότερα μείωσε το σκορ, όταν ο Μπραντ εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική ασίστ του Ρίερσον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.

Η Μπάγερν πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν στην ιστορία της, παραμένοντας αήττητη και μετρώντας μόνο νίκες σε Γερμανία και Ευρώπη, ένα εντυπωσιακό 11/11! Οι Βαυαροί φιγουράρουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της Bundesliga, με πέντε βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Λειψία, ενώ η Ντόρτμουντ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς.