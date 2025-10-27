Μπάγερν Μονάχου: Μια αυτοκτονία σόκαρε τους Γερμανούς και έφερε τον αποκλεισμό του Μπόατενγκ

Ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν συνεχίζει την προπονητική του πρακτική στην Μπάγερν Μονάχου, λόγω ότι είχε κριθεί ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης στην πρώην γυναίκα του, ενώ πολλοί τον συνδέουν και με τον θάνατό της.

Μετά από πανό διαμαρτυρίας των φιλάθλων κατά του Μπόατενγκ, η γερμανική ομάδα παρά τις προσπάθειες να κρατήσει τον 37χρονο και να αποκαταστήσει την εικόνα του αναγκάστηκε κι άφησε εκτός ομάδας τον πρώην ποδοσφαιριστή, που κανονικά θα βρισκόταν στο πλευρό του Βίνσεντ Κομπανί. Ο ίδιος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, «κρεμώντας» τα παπούτσια του στις 19 Σεπτεμβρίου του 2025.

Οι οπαδοί δεν έχουν ξεχάσει την αυτοκτονία της πρώην γυναίκας του

Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν, ο Γερμανός άσσος είχε κριθεί ένοχος, αν και είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, γλιτώνοντας την φυλάκιση. Ωστόσο του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και πρόστιμο άνω των 170.000 ευρώ. Παράλληλα του έδωσαν και προειδοποίηση, για προμελετημένη σωματική βλάβη εις βάρος της μητέρας των παιδιών του το 2018.

Οι έρευνες για την αυτοκτονία της γυναίκας του

Η Κάσια Λέναρντ, πρώην σύζυγος του Ζερόμ Μπόατενγκ, στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2021 είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της, μια εβδομάδα μετά τον χωρισμό της με τον ποδοσφαιριστή, την ημέρα των γενεθλίων του παιδιού της. Ο, τότε, 32χρονος φυσικά κλήθηκε για εξηγήσεις, όμως δεν υπήρξε παραπάνω εξέταση, αφού επρόκειτο για αυτοκτονία.

Μετά από νέες αναζητήσεις κι ευρήματα η γερμανική δικαιοσύνη ζήτησε το άνοιγμα της υπόθεσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον Μπόατενγκ, όπου ήταν ύποπτος για σκόπιμη σωματική βία εις βάρος του 25χρονου μοντέλου ξανά, μετά τις κατηγορίες του 2018. Ωστόσο αν κι η υπόθεση έφτασε ξανά στην Εισαγγελία, ο πρώην, πλέον, ποδοσφαιριστής προχώρησε σε μηνύσεις και «πάγωμα» της υπόθεσης.

Η σχέση του μοντέλου με τον ποδοσφαιριστή διήρκησε 15 μήνες ενώ ο Μπόατενγκ ήταν αυτός που ανακοίνωσε πρώτος τον χωρισμό, μετά το τρακάρισμα του πολυτελούς αυτοκινήτου του από την Λέναρντ. Οι δυο τους είχαν ανταλλάξει πολλές προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την μεταξύ τους σχέση να λήγει στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Μπόατενγκ μάλιστα όταν έγινε επίσημος ο χωρισμός τους είχε κάνει την εξής δήλωση: «Ο χωρισμός μας ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω, θα ήθελα ν’ απολογηθώ στην πρώην κοπέλα μου, Ρεμπέκα, αλλά και τα παιδιά μας. Έχω απογοητεύσει και τον εαυτό μου, αλλά πρέπει πλέον ν’ αναλάβω τις ευθύνες μου. Εύχομαι τα καλύτερα στην Κάσια».