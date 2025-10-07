Οδηγεί τη Μπάγερν ο Κέιν: Το απίθανο ρεκόρ που διατηρεί... από τον Απρίλιο!

Ο Χάρι Κέιν είναι... ασταμάτητος με την φανέλα της Μπάγερν, ο Άγγλος σε 15 συμμετοχές φέτος έχει πετύχει 21 γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, ενώ όπως αποκάλυψε ο ίδιος έχει καταφέρει να καλύψει και τον ρόλο του Μουσιάλα που θα χάσει ολόκληρη την σεζόν. Παράλληλα, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο διεθνής φορ σημείωσε 41 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ σε 51 αγώνες.

Ο διεθνής επιθετικός μάλιστα, τρέχει ένα απίθανο ρεκόρ, μιας και σε 12 συνεχόμενα επίσημα ματς, έχει σκοράρει ή έχει μοιράσει ασίστ με την φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας. Μάλιστα, το σερί αυτό ξεκίνησε από τις 26 Απρίλιου, όταν και ήταν η τελευταία φορά που δεν συμμετείχε σε κάποιο τέρμα των Βαυαρών στην νίκη τους με 3-0 επί της Μάινζ.

The last time Harry Kane failed to score or assist in a competitive game for Bayern Munich was the 26th April 😱⚽️ pic.twitter.com/PlInhYpVpr — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 7, 2025

Αυτό σημαίνει πως ο Κέιν έχει οκτώ συνεχόμενους μήνες συμμετάσχει σε -σχεδόν- όλα τα τέρματα της Μπάγερν, πετυχαίνοντας τα 23 και δημιουργώντας τα πέντε, με το σύνολο να φτάνει 28 συμμετοχές στα 56 γκολ που σκόραρε η ομάδα του Κομπανί, δηλαδή στα μισά γκολ υπήρξε συμμετοχή του Άγγλου επιθετικού.

Το νέο μυθικό ρεκόρ με το οποίο ξεπέρασε Κριστιάνο και Χάαλαντ

Ο Κέιν πέραν του ρεκόρ που αναφέρθηκε παραπάνω... έσπασε ακόμα ένα, μιας και σε μόλις 104 αγώνες για να το καταφέρει, ο Κέιν έγινε ο παίκτης που έφτασε τα 100 γκολ τον αιώνα που έφτασε ταχύτερα για μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ξεπερνώντας τους προηγούμενους κατόχους του ρεκόρ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ (105).

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Κέιν σημείωσε το 11ο γκολ της σεζόν εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που σκόραρε 11 φορές στις πρώτες έξι αγωνιστικές μιας σεζόν, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη του ως ένας από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της Ευρώπης.