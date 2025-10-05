Σπορ Ποδόσφαιρο Μπάγερν Μονάχου Bundesliga Χάρι Κέιν

Χάρι Κέιν: Σπάει κάθε ρεκόρ στη Bundesliga με 11 γκολ σε 6 ματς

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να τρομοκρατεί τις άμυνες της Bundesliga με μέσο όρο σχεδόν 2 γκολ ανά ματς!

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία στη φετινή Bundesliga με τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς σκόραρε και κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, φτάνοντας τα 11 γκολ στις πρώτες 6 αγωνιστικές, επίδοση που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε εύκολα από την έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης το απόγευμα του Σαββάτου (04/10), επικρατώντας με 3-0 και διατηρώντας το απόλυτο με 6 νίκες σε 6 ματς στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Χάρι Κέιν άνοιξε λογαριασμό για τη γερμανική σεζόν στο 27ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε ασίστ του Λουίς Ντίαζ για να σημειώσει το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Με αυτό το τέρμα, ο Άγγλος φορ συνεχίζει το εντυπωσιακό του ρεκόρ, σκοράροντας σε 4 από τα 5 προηγούμενα ματς και δημιουργώντας μέσο όρο 1,83 γκολ ανά αγώνα.

Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον ποδοσφαιριστή με το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της Bundesliga, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

