Champions League: «Λύτρωσε» την Λίβερπουλ στο 92' ο Βαν Ντάικ - Τριάρα της Μπάγερν στη Τσέλσι

Μεγάλες αναμετρήσεις και την δεύτερη μέρα στο UEFA Champions League με πλούσιο σκορ και θέαμα. Στο πρόγραμμα ξεχώρισαν η μάχη της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2) η κυριαρχία της Μπάγερν στο Μόναχο απέναντι στην Τσέλσι (3-1) και η εντυπωσιακή Παρί απέναντι στην Αταλάντα (4-0).

Λίβερπουλ- Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Ξανά με γκολ στο τέλος επικράτησε η Λίβερπουλ

Το μεγάλο ραντεβού στο Άνφιλντ, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς στα πρώτα έξι λεπτά του αγώνα σκόραραν δύο φορές. Στο 4' ο Σαλάχ εκτέλεσε απευθείας φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Ρόμπερτσον και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ μόλις 2 λεπτά αργότερα ο Σαλάχ πλάσαρε τον Όμπλακ για το 2-0.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έδειξε ξανά το μαχητικό της πνεύμα, γυρίζοντας από το... πουθενά και φτάνοντας στην ισοφάριση (2-2) χάρη σε δύο γκολ του Γιορέντε. Ωστόσο, στο φινάλε μίλησε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ: στο 90+2’ με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2, χαρίζοντας στη Λίβερπουλ μια ακόμη νίκη στις καθυστερήσεις της φετινής σεζόν.



Μπάγερν - Τσέλσι 3-1: Κυρίαρχη στο Μόναχο η Μπάγερν

Το σύνολο του Βινσέντ Κομπανί έδειξε κυνικότητα, αξιοποίησε τα λάθη των Λονδρέζων και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη, κατακτώντας τους πρώτους του τρεις βαθμούς στη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. 3 γκολ σε 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο στο Μόναχο. Ο Τσάλομπα στο 20' έστειλε κατά λάθος την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ στο 27' με εκτέλεση πέναλτι ο Κέιν έγραψε το 2-0 για τους Βαυαρούς. Δύο λεπτά αργότερα μετά από εξαιρετική μετάβαση της Τσέλσι ο Πάλμερ με πολύ ωραίο πλασέ μείωσε σε 2-1.

Η Μπάγερν μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε φάσεις και στο 64’ βρήκε και τρίτο γκολ. Ένα λάθος στην άμυνα της Τσέλσι επέτρεψε στον Χάρι Κέιν, που καραδοκούσε, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Παρί Σεν Ζερμέν- Αταλάντα 4-0: Άνετη η πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η κάτοχος του τίτλου δεν άργησε να δείξει τις διαθέσεις της απέναντι στους Ιταλούς. Ο Μαρκίνιος, μόλις στο 3' σκόραρε από κοντά με πλασέ, ενώ η Παριζιάνοι ξεκίνησαν με καταιγιστικό ρυθμό το ματς χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες. Τελικά το 2-0 ήρθε στο 39' με υπέροχο γκολ του Κβαρατσχέλια μετά από ατομική ενέργεια.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέβασε ταχύτητα, αφού είχε ήδη «κλειδώσει» τη νίκη. Στο 51’, ο Νούνο Μέντες μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή και με άμεσο σουτ έστειλε την μπάλα στη μικρή γωνία του Καρνεσέκι για το 3-0. Το τελικό χτύπημα ήρθε στις καθυστερήσεις (91’), όταν ο Γκονζάλο Ράμος, μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με ένα υπέροχο πλασέ για το 4-0.

Άγιαξ- Ίντερ 0-2: Με το... δεξί η περσυνή φιναλίστ

Η Ίντερ έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Champions League, επικρατώντας εκτός έδρας του Άγιαξ με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου ήταν ο Μάρκους Τουράμ, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές, ανοίγοντας το σκορ στο 42’ και διπλασιάζοντας τα τέρματα των «Νερατζούρι» στο 47’, με γκολ εκατέρωθεν της ανάπαυλας.

Σλάβια Πράγας- Μπόντο Γκλιμπτ 2-2: Πολύ σκληροί για να πεθάνουν οι Νορβηγοί

Στην παρθενική της συμμετοχή στο UEFA Champions League η Μπόντο Γκλιμτ έκανε χαλάστρα στην Σλάβια Πράγας του βασικού Ζαφείρη και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Τσεχία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 23' με τον Εμποτζί και στο 74' ο ίδιος παίχτης έκανε το 2-0 για την ομάδα του. Η συνέχεια όμως ήταν καταστροφική, στο 78΄ ο Μπισά μείωσε σε 2-1 ενώ ο Φετ στο 90' με εντυπωσιακό βολέ υπέγραψε το τελικό σκορ και την επιστροφή των Νορβηγών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης