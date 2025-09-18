Η ώρα και το κανάλι των αγώνων του Champions League με Μπαρτσελόνα, Τζόλη και Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη

Σήμερα, Πέμπτη (18/9) ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League με ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό μενού έξι αναμετρήσεων. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 19:45, με δύο παιχνίδια: η Κλαμπ Μπριζ, με τον Χρήστο Τζόλη στις τάξεις της, υποδέχεται τη Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου φιλοξενεί τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Αργότερα, στις 22:00, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις. Στο Έτιχαντ, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Νάπολι. Τα βλέμματα μαγνητίζει η επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος στο γήπεδο όπου έγραψε ιστορία. Στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, η αναμέτρηση της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα υπόσχεται συγκινήσεις, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη, υποδέχεται την Καϊράτ Αλμάτι.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης φιλοξενεί τη Γαλατασαράι. Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τους πρώτους πολύτιμους βαθμούς στη φάση των ομίλων, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Κοπεγχάγη - Μπάγερ Λεβερκούζεν COSMOTE SPORT 7

19:45 Μπριζ - Μονακό COSMOTE SPORT 6

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι COSMOTE SPORT 5

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι COSMOTE SPORT 2

22:00 Νιοκάστλ - Μπαρτσελόνα COSMOTE SPORT 3

22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ Αλμάτι COSMOTE SPORT 4