Έπαιξε μονότερμα, αλλά δεν κατάφερε να σπάσει το κυπριακό... τείχος

Όσοι περίμεναν... δαιμονισμένο ρυθμό, κοκορομαχίες και μια αναμέτρηση που θυμίζει μάχη στο ρίνγκ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πάφο ένιωσαν δικαιωμένοι από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο, να είναι από το πρώτο σφύριγμα εκείνοι που είχαν περισσότερη ορμή, το καυτό «Καραϊσκάκης» έγειρε προς την εστία των φιλοξενουμένων.

Είναι γεγονός ότι η κυπριακή ομάδα, μπήκε χωρίς φόβο και με περίσσιο πάθος για να κοιτάξει στα μάτια τους νταμπλούχους Ελλάδας. Τα κατάφερε σε έναν βαθμό, ως μια καλογυμνασμένη ομάδα που ξέρει να ακολουθεί ευλαβικά το πλάνο του προπονητή της.

Ματς υψηλού ρυθμού κι έντασης με έναν Μεντιλίμπαρ αποφασισμένο να παίξει φουλ επιθετικά από το ξεκίνημα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα από τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα. Μέσα ο Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ αντί του Κοστίνια, μέσα ο Πιρόλα αντί του Μπιανκόν, παρέα στα φτερά Στρεφέτσα και Ποντένσε κι ας μην έχει ακόμη μπαταρία για 90 λεπτά ο πυραυλοκίνητος Πορτογάλος.

Ο Βάσκος κόουτς δεν λάθεψε για ακόμη μια φορά. Η ομάδα του ήταν καλύτερη σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, άσχετα αν από ένα λάθος διώξιμο του Πασχαλάκη πήγε να σημειωθεί στο πρώτο λεπτό ένα γκολ που σπάνια βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με φόρα και διάθεση «μονομάχου» στην αρένα, έδωσαν ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό από εκείνον που ήθελαν στο παιχνίδι οι παίκτες του Καρσέδο, πήραν τις περισσότερες διεκδικήσεις και με τον Ποντένσε καταλύτη για μία ακόμη φορά οδήγησαν τον Μπρούνο στα αποδυτήρια από το 26' με κόκκινη κάρτα. Ο Βραζιλιάνος μπακ χαφ που έχει περάσει ένα... φεγγάρι και από του Ρέντη, πήρε την πρώτη κίτρινη για φάουλ σε βάρος του «Superman», ενώ λίγο αργότερα αποβλήθηκε για φάουλ στη γάμπα του Πιρόλα, το οποίο σήκωνε από μόνο του απευθείας κόκκινη...

Εκείνο που έλειψε από τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος, όπως και στα προηγούμενα τρία ματς πρωταθλήματος ήταν ένα γρήγορο γκολ. Παρότι έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους, περιόρισαν τους κινδύνους προς την εστία τους και κυριάρχησαν στα 2/3 του γηπέδου, δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ. Είναι ενδεικτικό της εικόνας του πρώτου μέρους, ότι οι γηπεδούχοι δημιούργησαν 31 επιθέσεις, ενώ δέχθηκαν μόλις τέσσερις, αλλά οι τελικές έμειναν στο 3-3.

Ο Καρσέδο κλείδωσε τον Ελ Καμπί

Ασφαλώς έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Ισπανός τεχνικός της Πάφου, αποφάσισε να αλλάξει την αμυντική του διάταξη και να παρατάξει τρία στόπερ, με εντολή να μην αφήσουν τον Ελ Καμπί να πάρει ανάσα. Πράγματι, ο Μαροκινός παρά τη διαρκή κίνηση και τη μαχητικότητά του, έγινε σάντουιτς από το ασφυκτικό μαρκάρισμα στο πρώτο μισό του αγώνα.

Τα είδε όλα αυτά ο «Μέντι» στο πρώτο μέρος, είχε και το πλεονέκτημα του επιπλέον παίκτη από το 26', οπότε από το 46' έφερε στον αγώνα τον Ταρέμι αντί του Στρεφέτσα και τον Μουζακίτη αντί του Ντάνι Γκαρθία που είχε κίτρινη από νωρίς και έπρεπε να προφυλαχθεί.

Φουλ επίθεση, λοιπόν, από τους γηπεδούχους μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, με τον αντίπαλο κόουτς να αλλάζει ξανά την άμυνά του σε τετράδα, λόγω των ενοχλήσεων που είχε από την αρχή του ματς ο πολύπειρος Νταβίντ Λουίζ.

Ο Ολυμπιακός που στο πρώτο μισό του αγώνα είχε περισσότερες από 200 πετυχημένες πάσες με τους αντιπάλους να μην ξεπερνούν τις εκατό συνέχισε να πιέζει με στόχο την πάσα-κλειδί που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το 1-0. Με τους παίκτες να εντείνουν ακόμη πιο πολύ τις προσπάθειές τους, τον κόσμο να σπρώχνει ακατάπαυστα με τη φωνή του, ο κλοιός άρχισε να σφίγγει πολύ περισσότερο.



Με Ταρέμι και Ελ Καμπί να εναλλάσσονται διαρκώς στην κορυφή της επίθεσης για να βρουν τη μπάλα εκεί που πρέπει και να εκτελέσουν, οι Κύπριοι άρχισαν τις καθυστερήσεις από το 55'. Λογικό κι αναμενόμενο για μια ομάδα που βρέθηκε σε παθητικό ρόλο από τα μισά του α' μέρους και με την πίεση των γηπεδούχων διαρκώς να αυξάνεται...

Με τον Ορτέγκα να τρέχει πάνω - κάτω και να καταπίνει τους πάντες στην αριστερή πτέρυγα, ο Κοστίνια ήρθε από τον πάγκο για να αλλάξει τον -προερχόμενο από ενοχλήσεις- Ροντινέι, να φρεσκάρει τη δεξιά πλευρά, ώστε να δώσει ισορροπία και πλάτος στην επίθεση, για το πολυπόθητο γκολ, απέναντι στο κυπριακό τείχος.

Κυπριακό τείχος και διαδοχικά... μπλοκ

Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές φάσεις εννέα από τους δέκα παίκτες της Πάφου ήταν μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής για να προστατεύσουν την εστία του Μιχαήλ. Λίγο έλειψε να έρθουν τα πάνω - κάτω στο 70' όταν ο Ταρέμι έκανε φάουλ σε επέλαση του Ζάζα, με τον Ρουμάνο ρέφερι να του βγάζει απευθείας κόκκινη, απόφαση που μάζεψε σε κίτρινη το VAR, καθώς ο Ιρανός βρήκε άθελά του τον αντίπαλο με το πόδι στήριξης. Λίγο νωρίτερα, ο Ρέτσος απείλησε δύο φορές, αλλά ο Μιχαήλ ήταν σε ετοιμότητα.

Αίμα και άμμος ο αγώνας στο τελευταίο του κομμάτι με Μπιανκόν και Πνευμονίδη να παίρνουν θέση αντί Πιρόλα και Έσε, με τον Μεντιλίμπαρ να τα παίζει όλα για όλα... Οι παίκτες της Πάφου συνέχισαν να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις και να κοντράρουν σχεδόν σε κάθε επιθετική προσπάθεια τους γηπεδούχους. Έξι τελικές του Ολυμπιακού μπλοκαρίστηκαν από τους αμυντικούς πριν η μπάλα φτάσει στην αντίπαλη εστία.

Ηταν λογικό να πάμε σε ροντέο, μετά το 80ό λεπτό, με Μουζακίτη κι Ελ Καμπί να ψάχνουν το γκολ, αλλά να μην το βρίσκουν, με την τύχη να έχει γυρίσει την πλάτη.

Με 14 τελικές υπέρ και μόλις έξι κατά, ο Ολυμπιακός δεν παράτησε ούτε φάση μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά η μπάλα αυτή τη φορά έμεινε μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα και δύο βαθμοί που θα έπρεπε να κατακτηθούν βάσει απόδοσης, κατέληξαν στα σκουπίδια... Μέχρι και ο Ταρέμι που βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι στο 90+1' κόπηκε τελευταία στιγμή σε κλασική ευκαιρία...