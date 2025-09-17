Μεντιλίμπαρ: «Η Πάφος δεν μας επέτρεψε ξεκάθαρες ευκαιρίες» - Τι δήλωσε ο Ταρέμι (video)

Ο Ολυμπιακός βρήκε... αντίσταση από την άρτια -τακτικά- Πάφο, έψαξε με κάθε τρόπο το «χρυσό» τέρμα που θα του χάριζε το τρίποντο στην πρεμιέρα του στο Champions League και ξεκίνησε με ισοπαλία (0-0) το... ταξίδι στα αστέρια. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Μπρούνο, δημιούργησαν σωρεία ευκαιριών στην εστία του Μιχαήλ, δεν κατάφεραν όμως να μετουσιώσουν σε γκολ την ανωτερότητα τους.

Χοσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ και Μέχντι Ταρέμι μίλησαν μετά το τέλος του αγώνα και στάθηκαν στην τακτική προσήλωση της Πάφου, η οποία δεν επέτρεψε «καθαρές» ευκαιρίες στους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».





Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».



Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».

Οι δηλώσεις του Ταρέμι

«Στο Champions League δεν υπάρχει εύκολο ματς. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι καλύτερο. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θέλαμε να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους, αλλά δεν το καταφέραμε».