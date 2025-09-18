Ανατροπή: Ορατό το ενδεχόμενο να γίνει χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ορατός είναι ο κίνδυνος να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι της Κυριακής (21/9, 21:00, 4η αγωνιστική Stoiximan Super League) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μετά την απόφαση της ΔΕΑΒ να επιβάλλει ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στους «πράσινους» για σπασμένα καθίσματα και ρίψεις στο ματς της περασμένης Κυριακής (14/9) με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να πετύχει αναστολή εκτέλεσης της ποινής των κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ντέρμπι «αιωνίων» με κόσμο και να μεταφερθεί η τιμωρία στο ματς της 6ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο.

Η τιμωρία απ’ τη ΔΕΑΒ προέκυψε για τα καθίσματα που εκσφενδονίστηκαν από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μολονότι δεν έπεσε κανένα εξ αυτών στον αγωνιστικό χώρο. Το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΑΒ αποδέχεται πως δεν πετάχτηκε κάθισμα στον αγωνιστικό χώρο, αναφέρει όμως ένα από αυτά θα μπορούσε να «χτυπήσει οπαδό των “πρασίνων”».

Η σχετική διάταξη των ποινών προβλέπει πρόστιμο κι όχι αποκλεισμό του γηπέδου όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις απ’ τη ΔΕΑΒ κι εκεί θα στηριχθούν και οι «πράσινοι» στην έφεση που έχουν ασκήσει στο Διοικητικό Εφετείο, επισημαίνοντας πως η εν λόγω ποινή είναι εκτός διάταξης του αθλητικού νόμου.

Ο αθλητικός νόμος αναφέρει ότι η κύρωση της ΔΕΑΒ εφαρμόζεται αμέσως, εν αντιθέσει με τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου όπου εφαρμόζεται το πενθήμερο. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πετύχει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής (η απόφαση αναμένεται την Πέμπτη 18/9 ή την Παρασκευή 19/9), το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αξίζει να επισημανθεί επίσης, πως σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν (ειδικά πέρσι) είχε δοθεί αναστολής εκτέλεσης της ποινής σε παρόμοιες αποφάσεις.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου στις 14/09/2025, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026, φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.

Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2025 Πράξη της, σε βάρος της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

2) Καλεί σε ακρόαση, στις 22/9/2025, ένα φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».