Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ: Ζευγάρι με ενδιαφέρον εντός αλλά... και εκτός γηπέδου

Η Κρίσταλ Πάλας όπως και η Λίβερπουλ έχουν ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα όντας αήττητες, με την Κρίσταλ Πάλας να έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και την Λίβερπουλ να έχει το απολυτό 5/5. Παρότι τα παιχνίδια ανάμεσα τους παραδοσιακά έχουν ενδιαφέρον, η διαφορά τους και ποιοτικά και χρηματιστηριακά είναι αρκετά μεγάλη.

Η Λίβερπουλ ξόδεψε φέτος το καλοκαίρι το εξωφρενικό ποσό των 484,68 εκατομμυρίων για να αναδομήσει το ρόστερ με παίχτες όπως ο Βίρτς και ο Ίσακ, ενώ από την άλλη η Κρίσταλ Πάλας παραχωρώντας τον Εμπερέτσι Έζε στην Άρσεναλ έναντι 69,3 εκατ. Ευρώ πέρασε το καλοκαίρι της με ένα μικρό οικονομικό «κέρδος» της τάξης των 18,85 εκατ. ευρώ στο «πάρε-δώσε» μπροστά από το μεταγραφικό παράθυρο.

Θα μπορούσε μάλιστα να φουσκώσει ακόμη περισσότερο τις τραπεζικές καταθέσεις της αν στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου πραγματοποιούνταν η πώληση του αρχηγού της Μαρκ Γκουέχι στη Λίβερπουλ αντί του ποσού των 38 εκατ ευρώ! Ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας ήταν πολύ κοντά στην Λίβερπουλ όμως ο ιδιοκτήτης της Κρίσταλ Πάλας, σταμάτησε την μεταγραφή καθώς δέχτηκε πιέσεις από τον προπονητή ακόμα και με φυγή του από τον πάγκο σε περίπτωση παραχώρησης του παίχτη.

Reuters

Οι δυο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά φέτος, καθώς αναμετρήθηκαν για το community shield στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας να επικρατεί με 3-2 στα πέναλτι (2-2 Κ.Δ.) και να κατακτά το πρώτο τίτλο της σεζόν απέναντι στο μεγάλο φαβορί. Η Λίβερπουλ από την άλλη ψάχνει απάντηση σε αυτή την ήττα όχι μόνο για το γόητρο αλλά και για να μεγαλώσει την διαφορά από τους υπολοίπους "μεγάλους" ( Σίτυ και Άρσεναλ) ώστε να πάρει προβάδισμα για την υπεράσπιση των σκήπτρων της στο πρωτάθλημα.