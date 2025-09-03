Ο Σαλάχ... κράζει σελίδα οπαδών της Λίβερπουλ: «Μην προσβάλλετε τους πρωταθλητές»

Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ χρησιμοποίησε τα social media (και συγκεκριμένα το X) για να τοποθετηθεί δημόσια, μόνο που αυτή τη φορά το μήνυμα του Αιγύπτιου αφορούσε άμεσα τους φίλους της Λίβερπουλ και μια ανάρτηση τους.

Ο σταρ των «Reds» είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από μερικές εβδομάδες, όταν άσκησε δριμεία κριτική στην UEFA για την «υποκριτική», όπως τη χαρακτήρισε, στάση της γύρω από τον θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή σε βομβαρδισμό. «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», είχε γράψει τότε ενοχλημένος ο Σαλάχ.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Αυτή τη φορά, η απάντηση του στράφηκε προς μια από τις πιο δημοφιλείς σελίδες οπαδών της Λίβερπουλ, το Anfield Edition, που αριθμεί πάνω από 500.000 ακόλουθους στο Χ. Οι διαχειριστές της, σε μια ανάρτηση παρουσίασαν φωτογραφίες των φετινών «βαριών» μεταγραφών της ομάδας (Αλεξάντερ Ισάκ, Φλόριαν Βιρτς) μαζί με εκείνες των Λουίς Ντίαζ και Ντάρβιν Νούνιες που αποχώρησαν από το Μέρσεϊσάιντ, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Βρείτε μας μια μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του ποδοσφαίρου».

Η σύγκριση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Σαλάχ, ο οποίος υπερασπίστηκε τους πρώην συμπαίκτες του απαντώντας στη σελίδα πως: «Μήπως να γιορτάσουμε τις μεγάλες μεταγραφές χωρίς να προσβάλλουμε τους πρωταθλητές της Premier League;»

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Η παρέμβασή του βρήκε τεράστια ανταπόκριση από το κοινό της Λίβερπουλ, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να στηρίζουν τα λόγια του και να υπενθυμίζουν την καθοριστική συμβολή των Ντίαζ και Νούνιες στην κατάκτηση του περσινού τίτλου. Η πίεση μάλιστα ανάγκασε τους διαχειριστές του Anfield Edition να εκδώσουν διευκρινιστική ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη:

«Ενώ αναγνωρίζουμε τον Μο Σαλάχ, δεν ήταν η πρόθεσή μας να προσβάλουμε, αλλά περισσότερο να αναδείξουμε τις απίστευτες μεταγραφές του καλοκαιριού. Ωστόσο, ζητάμε συγγνώμη».

Whilst we acknowledge Mo Salah, it wasn’t the intention to disrespect, more to highlight the incredible transfers this summer. But we’re sorry, @MoSalah.



In our opinion, more right than wrong. 👑 pic.twitter.com/aExnRT8XYY — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) September 3, 2025

Με τον τρόπο αυτό, ο Σαλάχ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι εκτός από ηγέτης μέσα στο γήπεδο, ξέρει να υπερασπίζεται και την ομάδα του, ακόμη και όταν η κριτική προέρχεται από τους ίδιους τους οπαδούς της.