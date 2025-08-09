Καρφιά από τον Σαλάχ στην UEFA για τον θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ»: «Θα μας πείτε πως πέθανε;»

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Μοχάμεντ Σαλάχ, έχει εκφράσει τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης και αυτή τη φορά ο Αιγύπτιος σταρ δεν δίστασε να τα «βάλει» και με την UEFA, με αφορμή τον θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ - Όμπέιντ και την ανάρτηση της για τον θάνατο του 41χρονου.

Ο Ομπέιντ, ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Παλαιστίνης που με την γρήγορη ντρίμπλα του και τα αμέτρητα γκολ, κουβαλούσε στις πλάτες του το ψευδώνυμο «Πελέ». Ο πρώην ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 41 ετών καθώς περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Η UEFA με σχετική ανάρτηση, είπε το δικό της «αντίο» στον Σουλεϊμάν. Η εν λόγω δημοσίευση όμως, έγινε αντικείμενο σχολιασμού από τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο αστέρας της Λίβερπουλ, ο οποίος έχει εκφράσει αρκετές φορές τη στήριξη του στον λαό της Παλαιστίνης, έκανε αναδημοσίευση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να μας πείτε πως πέθανε, που και γιατί;».