Καρφιά από τον Σαλάχ στην UEFA για τον θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ»: «Θα μας πείτε πως πέθανε;»
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, άφησε το δικό του σχόλιο στην ανάρτηση της UEFA για τον θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ - Ομπέιντ.
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Μοχάμεντ Σαλάχ, έχει εκφράσει τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης και αυτή τη φορά ο Αιγύπτιος σταρ δεν δίστασε να τα «βάλει» και με την UEFA, με αφορμή τον θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ - Όμπέιντ και την ανάρτηση της για τον θάνατο του 41χρονου.
Ο Ομπέιντ, ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Παλαιστίνης που με την γρήγορη ντρίμπλα του και τα αμέτρητα γκολ, κουβαλούσε στις πλάτες του το ψευδώνυμο «Πελέ». Ο πρώην ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 41 ετών καθώς περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας.
Η UEFA με σχετική ανάρτηση, είπε το δικό της «αντίο» στον Σουλεϊμάν. Η εν λόγω δημοσίευση όμως, έγινε αντικείμενο σχολιασμού από τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο αστέρας της Λίβερπουλ, ο οποίος έχει εκφράσει αρκετές φορές τη στήριξη του στον λαό της Παλαιστίνης, έκανε αναδημοσίευση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να μας πείτε πως πέθανε, που και γιατί;».