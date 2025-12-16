Η δύναμη του αθλητισμού: Παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο στα συντρίμμια της Δαμασκού (video)

Τα τελευταία χρόνια ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει τις γειτονιές, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή. Οι εικόνες που καταφθάνουν από την πρωτεύουσα, Δαμασκό σκορπίζουν θλίψη. Ο ανθρώπινος πόνος είναι πραγματικά ανείπωτος. Όμως, ανάμεσα στα συντρίμμια διαφαίνεται μία χαραμάδα ελπίδας για τα παιδιά εκείνα, που μεγάλωσαν ανάμεσα σε σφαίρες και βόμβες.

Ένα καταπληκτικό βίντεο από τον παγκοσμίου φήμης φωτογραφικό ρεπόρτερ David Guttenfelder είδε τη Δευτέρα (15/12) το φως της δημοσιότητας. Ανάμεσα σε κατεδαφισμένα κτίρια, η νιότη του λαού της Συρίας, ορισμένα νεαρά αγόρια απολαμβάνουν αυτό που όλα τα παιδιά στον κόσμο μπορούν να απολαύσουν χωρίς εμπόδια: ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάμεσα σε γείτονες και φίλους.

Οι εικόνες προκαλούν συγκίνηση. Μπροστά από ένα σκοτεινό φόντο με ετοιμόρροπα κτίρια που στέκονται έτοιμα να καταρρεύσουν, ένα βαθύ γκρι χρώμα που υπενθυμίζει την καταστροφή των τελευταίων χρόνων, τους τόνους από οικοδομικά υλικά και χώματα και τα συντρίμμια της δείνης που έφερε ο πόλεμος στη Δαμασκό και τις γειτονιές της βρίσκονται νέοι άνθρωποι που κατορθώνουν έστω και για λίγο να ξεχαστούν από τα δεκάδες προβλήματα που προκάλεσε η φρίκη του πολέμου.

Εκεί, που κανείς δεν μπορεί πλέον να διασκεδάσει, οι νεαροί έχοντας για μοναδικό τους «όπλο» μία μπάλα και ένα αυτοσχέδιο τέρμα κερδίζουν τη θλίψη και καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της καθημερινότητας, αναδεικνύοντας πως η δύναμη του αθλητισμού ξεπερνάει τη δυστυχία και πως το ποδόσφαιρο εκτός από οικονομικά συμφέροντα και τίτλους κύρους σημαίνει πρώτα από όλα ζωή. Δηλαδή, την άρνηση του θανάτου.