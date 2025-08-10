Ρεκόρ και εκατομμύρια: Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού
Από τον «μαέστρο» Βιρτς μέχρι τα κανόνια της Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ, το καλοκαίρι μύρισε… εκατομμύρια.
Λίγο πριν πέσει η αυλαία του μεταγραφικού παραθύρου, η αγορά του 2025 έχει ήδη γράψει ιστορία. Τα ποσά προκαλούν ζάλη και οι κινήσεις δείχνουν πως τα μεγάλα κλαμπ δεν φοβούνται να ρισκάρουν για να κάνουν τη διαφορά. Αυτές είναι οι δέκα πιο ακριβές μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.
1. Φλοριαν Βιρτς - Από Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ (125 εκατ. ευρώ)
Η Λίβερπουλ έσπασε τα ταμεία για τον 22χρονο Γερμανό, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της γενιάς του. Έρχεται ως ηγέτης στο Anfield, με στόχο να γίνει ο νέος «μαέστρος» του Σλοτ.
2. Ουγκό Εκιτικέ - Από Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Λίβερπουλ (80 εκατ. ευρώ)
Μετά τον Βιρτς, οι «κόκκινοι» πρόσθεσαν και τον 23χρονο Γάλλο φορ που έρχεται από χρονιά καριέρας στη Γερμανία. Η ταχύτητα και το ένστικτό του υπόσχονται γκολ.
3. Μπέντζαμιν Σέσκο - Από Λειψία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (76,5 εκατ. ευρώ)
Η Γιουνάιτεντ επένδυσε σε έναν επιθετικό με ύψος, δύναμη και κρύο αίμα στην τελική προσπάθεια, ελπίζοντας να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα.
4. Βίκτορ Όσιμεν - Από Νάπολι στη Γαλατασαράι (75 εκατ. ευρώ)
Η πιο ηχηρή μεταγραφή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Ο Νιγηριανός killer γίνεται πλέον μόνιμος κάτοικος Τουρκίας, φέρνοντας μαζί του γκολ και προσωπικότητα.
5. Μπράιαν Μπεούμο - Από Μπρέντφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (75 εκατ. ευρώ)
Ο Καμερουνέζος εξτρέμ έρχεται να δώσει ταχύτητα και απειλή από τα πλάγια, σε μια επίθεση που ανανεώνεται ριζικά.
6. Ματέους Κούνια - Από Γουλβς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (74,2 εκατ. ευρώ)
Ένα ακόμη μεγάλο «όπλο» για την επίθεση των «κόκκινων διαβόλων». Ο Βραζιλιάνος διαθέτει τεχνική, εκρηκτικότητα και εμπειρία από την Premier League.
7. Λουίς Ντίαζ - Από Λίβερπουλ στη Μπάγερν Μονάχου (70 εκατ. ευρώ)
Η Μπάγερν ενισχύεται με έναν παίκτη που ξέρει να παίζει σε υψηλή ένταση και έχει δείξει την ποιότητα του στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Κολομβιανός θα δώσει νέα πνοή στα άκρα των πρωταθλητών Γερμανίας.
8. Μαρτίν Θουμπιμέντι - Από Σοσιεδάδ στην Άρσεναλ (70 εκατ. ευρώ)
Ο Ισπανός χαφ είναι το «γρανάζι» που έλειπε από τον Άρτετα. Έξυπνος, σταθερός και με τρομερή αίσθηση του χώρου.
9. Ματέο Ρετέγκι - Από Αταλάντα στην Αλ Καντσιά (68,2 εκατ. ευρώ)
Το ποδόσφαιρο της Μέσης Ανατολής συνεχίζει τις ηχηρές κινήσεις. Ο Ιταλοαργεντινός φορ κουβαλά δύναμη και ένστικτο περιοχής. Μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη καθώς οι περισσότεροι περίμεναν να τον δουν σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ.
10. Βίκτορ Γιόκερες - Από Σπόρτινγκ στην Άρσεναλ (65,8 εκατ. ευρώ)
Μια μεταγραφή που πέρασε από σαράντα κύματα. Ο Σουηδός επιθετικός, μετά από μια ονειρική χρονιά στην Πορτογαλία, μετακομίζει στο Λονδίνο για να προσφέρει γκολ και μάχη στην πρώτη γραμμή.
Το παράθυρο κλείνει σε λίγες εβδομάδες, αλλά η αίσθηση είναι πως ήδη έχουμε δει την αφρόκρεμα των φετινών deals. Η Premier League και όχι μόνο «έκαψαν» εκατοντάδες εκατομμύρια, βάζοντας τις βάσεις για μια σεζόν γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και κυρίως μεγάλες προσδοκίες.