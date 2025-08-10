Ρεκόρ και εκατομμύρια: Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του μεταγραφικού παραθύρου, η αγορά του 2025 έχει ήδη γράψει ιστορία. Τα ποσά προκαλούν ζάλη και οι κινήσεις δείχνουν πως τα μεγάλα κλαμπ δεν φοβούνται να ρισκάρουν για να κάνουν τη διαφορά. Αυτές είναι οι δέκα πιο ακριβές μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.



1. Φλοριαν Βιρτς - Από Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ (125 εκατ. ευρώ)



Η Λίβερπουλ έσπασε τα ταμεία για τον 22χρονο Γερμανό, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της γενιάς του. Έρχεται ως ηγέτης στο Anfield, με στόχο να γίνει ο νέος «μαέστρος» του Σλοτ.



Florian Wirtz breaks the British transfer record with his move to Liverpool, with the deal worth £116.5m 💰



The most expensive signing in Premier League history was previously Moises Caicedo, who signed with Chelsea for £115m 💼 pic.twitter.com/PiU986erpY — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 20, 2025

2. Ουγκό Εκιτικέ - Από Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Λίβερπουλ (80 εκατ. ευρώ)



Μετά τον Βιρτς, οι «κόκκινοι» πρόσθεσαν και τον 23χρονο Γάλλο φορ που έρχεται από χρονιά καριέρας στη Γερμανία. Η ταχύτητα και το ένστικτό του υπόσχονται γκολ.



A new addition for Liverpool 🔴



Will you be tempted by Hugo Ekitike in 2025/26? 👀#FPL pic.twitter.com/0yoClOvwMB — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 24, 2025

3. Μπέντζαμιν Σέσκο - Από Λειψία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (76,5 εκατ. ευρώ)



Η Γιουνάιτεντ επένδυσε σε έναν επιθετικό με ύψος, δύναμη και κρύο αίμα στην τελική προσπάθεια, ελπίζοντας να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα.



🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

4. Βίκτορ Όσιμεν - Από Νάπολι στη Γαλατασαράι (75 εκατ. ευρώ)



Η πιο ηχηρή μεταγραφή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Ο Νιγηριανός killer γίνεται πλέον μόνιμος κάτοικος Τουρκίας, φέρνοντας μαζί του γκολ και προσωπικότητα.



5. Μπράιαν Μπεούμο - Από Μπρέντφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (75 εκατ. ευρώ)



Ο Καμερουνέζος εξτρέμ έρχεται να δώσει ταχύτητα και απειλή από τα πλάγια, σε μια επίθεση που ανανεώνεται ριζικά.



OFFICIAL: BRYAN MBEUMO SIGNS FOR MAN UNITED! #mufc pic.twitter.com/wXz1AKRb81 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 21, 2025

6. Ματέους Κούνια - Από Γουλβς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (74,2 εκατ. ευρώ)



Ένα ακόμη μεγάλο «όπλο» για την επίθεση των «κόκκινων διαβόλων». Ο Βραζιλιάνος διαθέτει τεχνική, εκρηκτικότητα και εμπειρία από την Premier League.



🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Matheus Cunha joins Man United 🇧🇷 pic.twitter.com/oQUh8xdpDT — 433 (@433) June 1, 2025

7. Λουίς Ντίαζ - Από Λίβερπουλ στη Μπάγερν Μονάχου (70 εκατ. ευρώ)



Η Μπάγερν ενισχύεται με έναν παίκτη που ξέρει να παίζει σε υψηλή ένταση και έχει δείξει την ποιότητα του στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Κολομβιανός θα δώσει νέα πνοή στα άκρα των πρωταθλητών Γερμανίας.



First look at Luis Diaz with Bayern Munich 👀 pic.twitter.com/cDewcrU9BT — ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2025

8. Μαρτίν Θουμπιμέντι - Από Σοσιεδάδ στην Άρσεναλ (70 εκατ. ευρώ)



Ο Ισπανός χαφ είναι το «γρανάζι» που έλειπε από τον Άρτετα. Έξυπνος, σταθερός και με τρομερή αίσθηση του χώρου.



What a performance from our 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡, Martin Zubimendi! 🏅 pic.twitter.com/0JCOInHHqD — AFTV (@AFTVMedia) August 10, 2025

9. Ματέο Ρετέγκι - Από Αταλάντα στην Αλ Καντσιά (68,2 εκατ. ευρώ)



Το ποδόσφαιρο της Μέσης Ανατολής συνεχίζει τις ηχηρές κινήσεις. Ο Ιταλοαργεντινός φορ κουβαλά δύναμη και ένστικτο περιοχής. Μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη καθώς οι περισσότεροι περίμεναν να τον δουν σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ.



🚨🇸🇦 Mateo Retegui to Al Qadsiah, here we go! Agreement in place with Atalanta for Italian striker to join Saudi Pro League.



Package up to €67m with add-ons to Atalanta…



…and Retegui will sign long term contract for salary over x6 current one he had in Italy. pic.twitter.com/N1TcnV8F0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

10. Βίκτορ Γιόκερες - Από Σπόρτινγκ στην Άρσεναλ (65,8 εκατ. ευρώ)



Μια μεταγραφή που πέρασε από σαράντα κύματα. Ο Σουηδός επιθετικός, μετά από μια ονειρική χρονιά στην Πορτογαλία, μετακομίζει στο Λονδίνο για να προσφέρει γκολ και μάχη στην πρώτη γραμμή.



Victor Gyokeres makes his Arsenal debut in a pre-season friendly against Spurs in Hong Kong 🔴 pic.twitter.com/n0MrvZkwYU — Premier League (@premierleague) July 31, 2025

Το παράθυρο κλείνει σε λίγες εβδομάδες, αλλά η αίσθηση είναι πως ήδη έχουμε δει την αφρόκρεμα των φετινών deals. Η Premier League και όχι μόνο «έκαψαν» εκατοντάδες εκατομμύρια, βάζοντας τις βάσεις για μια σεζόν γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και κυρίως μεγάλες προσδοκίες.