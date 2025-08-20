Ικάρντι σε νέες περιπέτειες: Κουτουλιά σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ προκαλεί σάλο στην Τουρκία

Ο Μάουρο Ικάρντι βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι όμως για τις επιδόσεις του εντός των αγωνιστικών γραμμών, αλλά για μια απαράδεκτη ενέργεια που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία και όχι μόνο. Ο Αργεντινός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ ενεπλάκη σε επεισόδιο κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, όπου επιτέθηκε με κουτουλιά σε οπαδό της ομάδας του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και ανυποψίαστους φιλάθλους (ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά) που είχαν σπεύσει να φωτογραφηθούν ή να πάρουν αυτόγραφα από τον σταρ της τουρκικής ομάδας. Κάποια στιγμή, ένας οπαδός πλησίασε τον Ικάρντι και, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ειπώθηκε, ο Αργεντινός απάντησε με βίαιη χειρονομία, χτυπώντας τον στο πρόσωπο με το κεφάλι του.

Οι εικόνες από το περιστατικό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αίσθηση. Ο Ικάρντι, χωρίς να προχωρήσει σε καμία δήλωση ή εξήγηση, αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος από το σημείο, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του.

Escándalo con Mauro Icardi , Fans y la policía en Turquía 🇹🇷 🔥 pic.twitter.com/nFi1MJv1e5 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 20, 2025

Το συμβάν έχει ανοίξει έναν ευρύ δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, με τα τοπικά ΜΜΕ να διερωτώνται αν πρόκειται για ένα στιγμιαίο ξέσπασμα ή για ένδειξη πιο σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς του ποδοσφαιριστή. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση της Γαλατάσαραϊ, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον πίεση στην ομάδα.