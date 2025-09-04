Ποιος είναι ο Κερέμ Ακτούρκογλου που «απέλυσε» τον Μουρίνιο και ντύθηκε στα κίτρινα της Φενέρ

Στις 27 Αυγούστου η Μπενφίκα υποδέχθηκε τη Φενερμπαχτσέ στη ρεβάνς των play off του Champions League. Με το πρώτο ματς να έχει ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, το γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου στο 35ο λεπτό έκρινε την πρόκριση των «αετών» στη League Phase, αφήνοντας τους Τούρκους εκτός συνέχειας έπειτα από 16 χρόνια αναμονής.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η ήττα αυτή δεν στέρησε απλώς από τη Φενέρ την επιστροφή στη μεγάλη σκηνή, αλλά αποτέλεσε και το «κύκνειο άσμα» του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε την αμέσως επόμενη μέρα.

Μόνο που ο παίκτης που έφερε τον αποκλεισμό και συνέβαλε στην απομάκρυνση του «Special One», δεν θα συνεχίσει με την Μπενφίκα. Ο 26χρονος Τούρκος επιθετικός πριν λίγες ημέρες, υπέγραψε με τη Φενερμπαχτσέ, επιστρέφοντας στην πατρίδα του έπειτα από ένα χρόνο στην Πορτογαλία.

"Ben Kerem Aktürkoğlu.

Size söz veriyorum; bu formayı kalbimle taşıyacağım." pic.twitter.com/DqHlimwaxL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2025

Η μεταγραφή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ακτούρκογλου, γεννημένος στη Νικομήδεια και ποδοσφαιρικά διαμορφωμένος στις ακαδημίες της Μπασάκσεχιρ, καθιερώθηκε φορώντας τη φανέλα της αιώνιας αντιπάλου, Γαλατάσαραϊ.

Έτσι, ο άνθρωπος που πριν λίγες ημέρες στέρησε από τη Φενέρ το μεγάλο ευρωπαϊκό όνειρο και ήταν η αιτία της απομάκρυνσης του Ζοσέ Μουρίνιο, καλείται πλέον να γίνει ο πρωταγωνιστής της.