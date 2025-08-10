Ο «εξωγήινος» Χέντερσον «λύγισε» την Λίβερπουλ και χάρισε στην Πάλας το Community Shield (3-2 πεν.)

Η Κρίσταλ Πάλας έδειξε χαρακτήρα και κατέκτησε στα πέναλτι (2-2 κ.δ, 3-2 πεν.) το Community Shield, απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ! O... πεναλτάκιας Χέντερσον με δύο επεμβάσεις και η άστοχη -στη ψυχοφθόρο διαδικασία - Λίβερπουλ έδωσαν στους Λονδρέζους το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Νησί.

Το ματς

Η... μηχανή του Άρνε Σλοτ χρειάστηκε μονάχα τέσσερα λεπτά για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ο Φλόριαν Βιρτς συνεργάστηκε άψογα με τον Ούγκο Εκετικέ στα όρια της περιοχής της Πάλας, ο Γάλλος βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν και άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Λίβερπουλ, πλασάροντας υποδειγματικά στη γωνία του Χέντερσον.

Το «ονειρικό» ξεκίνημα των «Ρεντς» δεν κράτησε πολύ, αφού οι παίκτες του Γκλάσνερ έδειξαν πως θα παλέψουν μέχρι τελικής πτώσης. Ο Ματετά αρχικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Άλισον σε τετ α τετ, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Φαν Ντάικ ανέτρεψε τον Σαρ εντός περιοχής και ο θηριώδης Γάλλος επιθετικός δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 17'.

Οι μεταγραφές της Λίβερπουλ ξεκίνησαν την απόσβεση από...νωρίς, με τον Φριμπόνγκ να παίρνει τη σκυτάλη στο 21'. Ο Ολλανδός μπακ πάτησε περιοχή από δεξιά και με μία περίεργη σέντρα-σουτ έστειλε την μπάκα στα δίχτυα του (άτυχου) Χέντερσον.

Ο ξέφρενος ρυθμός του πρώτου ημιώρου της αναμέτρησης έπεσε αισθητά μετά την αναγκαστική αλλαγή του Κάμαντα, με τη Λίβερπουλ να διαχειρίζεται το προβάδισμα της και να υπερασπίζεται εύκολα το προβάδισμα σε ένα «γεμάτο» 45λεπτο για τις δύο ομάδες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάλας ανέβασε τις γραμμές της και προσπάθησε να ισοφαρίσει εκ νέου. Στο 62ο λεπτό από το λάθος του Σόμποσλαϊ οι Λονδρέζοι βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Έσε, όμως ο Άλισον απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Άγγλου στη κλειστή του γωνία.

Στο 77' οι Κυπελλούχοι Αγγλίας βρήκαν το «χρυσό» γκολ της ισοφάρισης, με τον Σαρ να γίνεται κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή της Λίβερπουλ έπειτα από την καταπληκτική μεταβίβαση του Γουάρτον και τον Σενεγαλέζο να εκτελεί άψογα.

GOAL - Crystal Palace 2-2 Liverpool at Wembley.



Η Πάλας λίγο έλειψε να κάνει την ολική ανατροπή, όμως οι τελικές των Ματετά και Ντέβενι υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν βρήκαν στόχο, με τον τίτλο να κρίνεται εν τέλη στα πέναλτι.

Εκεί, ο Χέντερσον ανέλαβε δράση. Έπιασε δύο πέναλτι, είδε τον Σαλάχ να αστοχεί στην πρώτη εκτέλεση της διαδικασίας και χάρισε στην ομάδα του το Σούπερ Καπ Αγγλίας.

Οι εκτελέσεις των πέναλτι

Σαλάχ, Χαμένο πέναλτι

Ματετά, 1-0

ΜακΑλιστερ, Χαμένο πέναλτι

Έζε, Χαμένο πέναλτι

Χάκπο, 1-1

Σαρ, 2-1

Έλιοτ, Χαμένο πέναλτι

Σόσα, Χαμένο πέναλτι

Σόμποσλαϊ, 2-2

Ντιβένι, 3-2

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουεχί, Μουνιός, Γουόρτον, Καμαντά, Μίτσελ, Σαρ, Έζε, Ματετά

Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες, Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Σαλάχ, Βίρτς, Χάκπο, Εκιτικέ