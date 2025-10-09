Ποιος είναι ο Σαουδάραβας που σκέφτεται να «ταράξει τα νερά» της Premier League

Ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος Τούρκι Αλ-Σέιχ βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες μετά τους ισχυρισμούς του για πιθανή εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο όπου οι Γκλέιζερ μπορούν να πουλήσουν το σύνολο του μεριδίου τους στον σύλλογο, χάρη στην ενεργοποίηση των «drag along» δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για μια συνήθη επιχειρηματική πρακτική, η οποία αποτρέπει τους βασικούς μετόχους από το να εγκλωβίζονται στις διαθέσεις της μειοψηφίας.

Παρότι οι Γκλέιζερς έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν σε πώληση ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Ράτκλιφ, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (8/10) δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι αυτό πρόκειται να συμβεί. Ωστόσο, με ένα απροσδόκητο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας άφησε να εννοηθεί ότι ο σύλλογος ενδέχεται σύντομα να περάσει σε νέα χέρια, γράφοντας:

«Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης συμφωνίας για πώληση σε νέο επενδυτή. Ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Τούρκι Αλ-Σέιχ

Για τους λάτρεις της πυγμαχίας, ο Τούρκι Αλ-Σέιχ δεν θα σας είναι άγνωστος. Πρόεδρος της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας, είναι ο ιδρυτής του Riyadh Season, μιας σειράς ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση της χώρας της Σαουδικής Αραβίας.

Χάρη στα χρήματα που προσφέρονται, η σεζόν του Ριάντ έχει αποδειχθεί επιτυχημένη για τη χώρα της Μέσης Ανατολής. Ο Αλ-Σέιχ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την πυγμαχία και έχει οργανώσει αρκετούς σούπερ αγώνες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Τάισον Φιούρι εναντίον του Ολεκσάντρ Ούσικ και του Σαούλ Αλβάρες εναντίον του Τέρενς Κρόφορντ.

Saudi sports supremo Turki Al-Sheikh raises the intriguing prospect of a fresh takeover bid for Man Utd https://t.co/vW09aHIYif via @MailSport #mufc — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) October 8, 2025

Έχει επίσης καταφέρει να προσελκύσει τις επενδύσεις του WWE, με τον γιγαντιαία εταιρεία της επαγγελματικής πάλης να διοργανώνει αρκετές Premium Live Events (PLE ή PPV) στη χώρα. Σε αυτές σύντομα θα περιλαμβάνεται και η Wrestlemania, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί το 2027.

Terence Crawford gifts Turki Al-Sheikh his gloves from the Canelo fight 🤝



pic.twitter.com/m7Oa1D0ovt — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) October 2, 2025

Εκτός από τα μαχητικά αθλήματα, ο υποψήφιος αγοραστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει επίσης εμπειρία στο ποδόσφαιρο, έχοντας αγοράσει την ισπανική Αλμερία το 2019. Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ποια είναι η καθαρή του αξία;

Το 2024, το περιοδικό CEO Today ανέφερε ότι η καθαρή περιουσία του Τούρκι Αλ-Σέιχ πιστεύεται ότι είναι περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2,39 δισεκατομμύρια ευρώ). Για να το θέσουμε σε προοπτική, το Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του Ράτκλιφ ανέρχεται σήμερα στο εντυπωσιακό ποσό των 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 14,72 δισεκατομμύρια ευρώ).).

Όσο για τους Γκλέιζερ, πιστεύεται ότι έχουν συνολική καθαρή περιουσία που αποτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 8,57 δισεκατομμύρια ευρώ), επίσης σύμφωνα με το Forbes.

Θα μπορούσε ο Τούρκι Αλ-Σέιχ να αγοράσει τη Γιουνάιτεντ;

Ενώ δεν υπαινίχθηκε ότι είναι αυτός που θέλει να αγοράσει την Γιουνάιτεντ, ο Αλ-Σέιχ πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το κάνει ακόμα κι αν το επιθυμούσε. Όπως είναι σαφές, δεν έχει τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πλησιάζουν αυτά που κατέχουν σήμερα την ομάδα.

Zidane visitó al ministro de Arabia Saudita y jeque de Almería, Turki Al-Sheikh, quien emuló el cabezazo en el pecho que el francés le propinó a Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006 pic.twitter.com/UKB0lUgnVU — TyC Sports (@TyCSports) January 5, 2020

Η καλύτερη επιλογή του θα ήταν να αποτελέσει μέρος μιας κοινοπραξίας. Αλλά, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον να αποκτήσει τους «κόκκινους διαβόλους».