UEFA: Το αντιπολεμικό πανό που αναρτήθηκε πριν την έναρξη του Παρί - Τότεναμ στο Super Cup

Σε ένα ξεχωριστό και βαθιά συμβολικό σκηνικό πραγματοποιήθηκε η είσοδος των ομάδων στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, στο στάδιο «Φρίουλι» της Ιταλίας.

Πριν τη σέντρα, η UEFA έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και του πολέμου, παρατάσσοντας στον αγωνιστικό χώρο ένα μεγάλο πανό που ανέγραφε:

«Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά! Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες!»

Δίπλα του στάθηκαν εννέα παιδιά από περιοχές που βιώνουν καθημερινά τη φρίκη του πολέμου – μεταξύ αυτών από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία. Η εικόνα συγκίνησε τους φιλάθλους και όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση σε όλο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία της UEFA δεν περιορίστηκε μόνο στην έναρξη του τελικού. Όπως είχε ανακοινωθεί, στην απονομή των μεταλλίων μετά το τέλος του αγώνα, συμμετείχαν δύο παιδιά-πρόσφυγες από τη Γάζα, που βρέθηκαν στην Ιταλία για λόγους ιατρικής φροντίδας.

Η 12χρονη Τάλα, που τραυματίστηκε από οβίδα στη διάρκεια των βομβαρδισμών στην Παλαιστίνη, μεταφέρθηκε στο Μιλάνο για να της παρασχεθεί εξειδικευμένη νοσηλεία.

Ο 9χρονος Μοχάμεντ, που έχασε τους γονείς του σε αεροπορική επιδρομή και τραυματίστηκε σοβαρά, ζει πλέον με τη γιαγιά του στην Ιταλία, όπου συνεχίζει τη θεραπεία του.