UEFA: Το αντιπολεμικό πανό που αναρτήθηκε πριν την έναρξη του Παρί - Τότεναμ στο Super Cup
Ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα από την UEFA στον τελικό του Super Cup, με παιδιά από εμπόλεμες ζώνες να συγκινούν στο Φρίουλι.
Σε ένα ξεχωριστό και βαθιά συμβολικό σκηνικό πραγματοποιήθηκε η είσοδος των ομάδων στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, στο στάδιο «Φρίουλι» της Ιταλίας.
Πριν τη σέντρα, η UEFA έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και του πολέμου, παρατάσσοντας στον αγωνιστικό χώρο ένα μεγάλο πανό που ανέγραφε:
«Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά! Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες!»
Δίπλα του στάθηκαν εννέα παιδιά από περιοχές που βιώνουν καθημερινά τη φρίκη του πολέμου – μεταξύ αυτών από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία. Η εικόνα συγκίνησε τους φιλάθλους και όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση σε όλο τον κόσμο.
Η πρωτοβουλία της UEFA δεν περιορίστηκε μόνο στην έναρξη του τελικού. Όπως είχε ανακοινωθεί, στην απονομή των μεταλλίων μετά το τέλος του αγώνα, συμμετείχαν δύο παιδιά-πρόσφυγες από τη Γάζα, που βρέθηκαν στην Ιταλία για λόγους ιατρικής φροντίδας.
Η 12χρονη Τάλα, που τραυματίστηκε από οβίδα στη διάρκεια των βομβαρδισμών στην Παλαιστίνη, μεταφέρθηκε στο Μιλάνο για να της παρασχεθεί εξειδικευμένη νοσηλεία.
Ο 9χρονος Μοχάμεντ, που έχασε τους γονείς του σε αεροπορική επιδρομή και τραυματίστηκε σοβαρά, ζει πλέον με τη γιαγιά του στην Ιταλία, όπου συνεχίζει τη θεραπεία του.