Αδιανόητη τρέλα για τη Λίβερπουλ: Συλλέκτης έσπασε ρεκόρ Guinness με 1047 φανέλες

Είναι γνωστό πως οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα, έχουν στο ρόστερ τους μεγαλύτερους «αστέρες» του ποδοσφαίρου και πρωταγωνιστούν εδώ και αρκετά χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχουν την στήριξη εκατομμυρίων οπαδών με κάποιους από αυτούς να «ξεφεύγουν» λίγο περισσότερο όσον αφορά την αγάπη τους για την ομάδα.

Ένας από αυτούς είναι και ο Φλόριαν Θούρλερ, ένας Ελβετός, ο οποίος υποστηρίζει φανατικά τη Λίβερπουλ και στο παρελθόν είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του προέδρου στη λέσχη οπαδών των «Ρεντς» στη Ζυρίχη. Ο θούλερ λοιπόν με την «τρέλα» του για την ομάδα και την αγάπη του για τις φανέλες, κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ Guinness για την μεγαλύτερη συλλογή από εμφανίσεις της ομάδας του μετρώντας συνολικά 1047 φανέλες!

Για να μετρηθούν όλες μια προς μια χρειάστηκε να καλυφθεί ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα με τη συλλογή να περιέχει φανέλες από τη δεκαετία του 1980 ως και σήμερα.